Apple komt met een nieuwe chip: wat weten we tot nu toe over de M3?

Apple heeft zo’n drie jaar geleden de beslissing genomen om Intel-processoren links te laten liggen en zelf een chip te ontwikkelen. We zijn inmiddels een aantal stappen verder en zijn beland bij de M3 Apple Silicon. Deze is natuurlijk nog niet uit, maar wat weten we tot nu toe over deze nieuwe computerchip?

Als je op dit moment een nieuwe Mac koopt (of het nu een Mac Mini of een MacBook is), dan zit er gegarandeerd een M2-chip in. Die chips zijn idioot snel dankzij onder andere een snelheid van 100 GB/s vanaf je SSD en tot 24 GB aan werkgeheugen. Maar wanneer kunnen we de M3-versie verwachten? Krijgen we een verrassing tijdens WWDC?

Apple weet Intel te overtreffen met de M3

Het knappe van Apple is dat het zelfs uit ‘oudere’ silicon het onderste uit de kan weet te halen. De M2 is verre van verouderd dankzij de Pro- en Max-versie, en dan komt er nog de Ultra aan.

Maar wat kunnen we hierna van de techgigant uit Cupertino verwachten? Het is lastig om in te schatten wanneer Apple de M3 gaat uitbrengen, maar de kans is aanwezig dat ze een tipje van de sluier oplichten tijdens WWDC van dit jaar.

Toch verwacht men niet dat die al in de nog aan te kondigen 15″ MacBook Air te vinden is. De kans is groter dat deze het levenslicht gaat zien in een Mac later dit jaar. Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat de productie van de M3 halverwege dit jaar pas van start gaat.

Daarnaast heeft Bloomberg-journalist Mark Gurman aangegeven dat de eerste Mac met een M3-chip waarschijnlijk de 24-inch iMac wordt. Op dit moment heeft de huidige iMac nog een M1, dus een upgrade is wel voor de hand liggend en er is dus een kans dat Apple de M2 volledig overslaat.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Upgraden is onmogelijk

Wil je (evenals een pc-eigenaar) upgraden naar een M3 in je huidige systeem, dan heb je pech. Helaas is het Apple eigen dat je feitelijk volledig nieuwe hardware moet aanschaffen. Nogal onhandig, maar wel om een goede reden: Apple vindt het belangrijk dat hun Macs uitstekend samenwerken met hun silicon.

Het is dus lastig om een prijskaartje aan de nieuwe M3 te plakken. Mocht je wel overstappen op bijvoorbeeld een 13 inch MacBook Air dan is de kans groot dat deze ongeveer 1.199 dollar gaat kosten.

De kans is daarnaast groot dat dit de eerste Mac-chips zijn die worden geproduceerd met het 3nm fabricageproces van TSMC. Toch zijn er berichten dat Apple wellicht dat het dat proces volledig overslaat en in plaats daarvan gebruikmaakt van het nieuwere N3E-proces De tijd zal het leren.

Als dat klopt, kunnen we waarschijnlijk rekenen op nog beter energiebeheer en als gevolg daarvan een langere batterijduur. En het is niet alsof de huidige draagbare line-up van Apple op dat gebied tekortschiet. Wat dat betreft wordt de lancering van de M3 des te spannender.

Hoeveel sneller wordt de M3-chip van Apple?

Het is daarnaast lastig in te schatten hoeveel sneller de M3 wordt ten opzichte van de huidige M2. Sommigen verwachten echter dat de high-end M3-chips tot wel veertig CPU-cores zullen hebben.

Ter vergelijking, de huidige chip met de hoogste specificaties is de M2 Max met twaalf CPU-cores. De M3 zou dus een enorme stap voorwaarts zijn. Het blijft dus vooralsnog simpelweg gissen in welke Mac de chip voor het eerst opduikt en of we op de langere termijn eventueel ook een Pro-, Max- en Ultra-versies gaan krijgen.

Met andere woorden: als je wilt upgraden kan je beter even dit jaar de kat uit de boom kijken, want er schijnt licht aan de horizon.