Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple al jaren steevast achter de LGBTQ+-gemeenschap staat

Apple brengt een tof regenboogbandje voor de Apple Watch, een Pride Celebration-wijzerplaat en iOS-achtergrond uit ter ondersteuning van de LGBTQ+-gemeenschap. En dat is zeker niet voor het eerst. Het bedrijf uit Cupertino doet dit al jaren en dat verdient absoluut respect. Waarom is Apple daarmee begonnen?

Wederom brengt Apple een nieuw Pride Edition-bandje uit. Maar de opbrengst gaat zeker niet naar Apple zelf. Met de verkoop van dit bandje steunt Apple diverse belangenorganisaties die zich inzetten voor de LGBTQ+-community, zoals Equality Federation Institute, GLSEN, Human Rights Campaign, ILGA World, National Center for Transgender Equality, PFLAG, SMYAL en meer.

Apple’s liefde voor LGBTQ+ is altijd uitgesproken

Het is dus zeker niet voor het eerst dat Apple zo’n bandje uitbrengt. Het bedrijf heeft zich al sinds jaar en dag uitgesproken over inclusiviteit. Maar het was in 2016 dat het eerste Apple Watch-bandje het levenslicht zag.

Met de introductie van de Pride Edition Apple Watch-bandjes wilde het een statement maken. Het was een manier om solidariteit te tonen met de LGBTQ+-gemeenschap en om te benadrukken dat diversiteit enorm belangrijk is. Door deze speciale bandjes uit te brengen, gaf Apple aan dat het een veilige omgeving wil creëren voor mensen van alle seksuele oriëntaties en genderidentiteiten.

Tim Cook als drijfveer over dit onderwerp

Het is niet verwonderlijk dat Apple zo uitgesproken is over LGBTQ+. Zeker ook vanwege het feit dat Apple CEO Tim Cook (begonnen in 1998) zelf gay is. In een interview met Bloomberg sprak hij daar openlijk over.

Hij heeft nooit een geheim gemaakt van zijn seksuele geaardheid tegenover zijn collega’s. “Dat lijkt geen verschil te maken in de manier waarop ze mij behandelen. Natuurlijk heb ik het geluk dat ik werk bij een bedrijf dat houdt van creativiteit en innovatie, en weet dat het alleen kan floreren als je verschillen tussen mensen omarmt. Niet iedereen heeft dat geluk.”

Cook ruilde dan ook ‘graag’ zijn privacy in: “De wetenschap dat de CEO van Apple openlijk homoseksueel is, kan voor velen een bron van troost, inspiratie en empowerment zijn”, aldus Cook. “Als ik een gevoel van verbondenheid kan bieden aan degenen die zich eenzaam voelen, of mensen te inspireren om op te staan voor hun gelijkwaardigheid, maakt het dat de moeite waard.”

Een nieuw Apple Watch-bandje met een nieuwe insteek

Het sportbandje van dit jaar reikt verder dan alleen de LGBTQ+-gemeenschap. Het heeft niet alleen de regenboogkleuren van de oorspronkelijke Pride-vlag, maar ook vijf aanvullende kleuren die elk een diepere betekenis hebben.

De toevoeging van zwart en bruin symboliseert de solidariteit met zwarte en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen. Daarnaast refereert het ook aan slachtoffers van hiv/aids en mensen die met deze ziekte leven. Het is een herinnering aan de uitdagingen waarmee deze gemeenschappen te maken hebben en is een teken van steun en verbondenheid.

Daarnaast zijn lichtblauw, roze en wit opgenomen als symbolen voor transgenders en non-binaire personen. Deze kleuren vertegenwoordigen genderdiversiteit en inclusiviteit binnen de LGBTQ+-gemeenschap.

Al met al is het ontzettend fijn en nobel dat Apple fier achter deze mensen staat met dit Apple Watch-bandje, en ons elk jaar er even aan herinnert hoe prachtig diversiteit is.

De nieuwe Watch-band is te vinden in de Apple Store en kost 49 euro.