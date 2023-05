Apple en Google willen AirTag stuk minder gevaarlijk maken

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple en Google slaan handen ineen om AirTag-stalking te verminderen

Apple en Google hebben samen een nieuwe standaard aangekondigd om de risico’s van AirTags en andere Bluetooth-trackingapparaten te verminderen. Het nieuwe beleid vereist dat locatie-trackers detectie en waarschuwingen voor ongeautoriseerd gebruik implementeren, ongeacht het type apparaat.

Ongeautoriseerde tracking detectie en waarschuwingen moeten individuen helpen wanneer een tracker, die zich niet bij de eigenaar bevindt, met hen meereist. Het voorziet ook in instructies over hoe het apparaat kan worden uitgeschakeld. Bedrijven die vergelijkbare trackingapparaten maken, zoals Tile, Chipolo, Eufy Security, Samsung en Pebblebee, zijn al voor het voorstel.

Apple en Google willen minder risico AirTag

Deze nieuwe standaard is ontwikkeld om de risico’s te verminderen die gepaard gaan met AirTags en andere Bluetooth-trackingapparaten. Hoewel deze apparaten zeer nuttig kunnen zijn bij het bijhouden van verloren items, is er een zorgwekkende kwestie opgedoken.

Het kan ook worden gebruikt voor ongeautoriseerde tracking. Het nieuwe beleid is ontworpen om de risico’s van deze apparaten te verminderen en ervoor te zorgen dat ze alleen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld.

Deze nieuwe norm is een belangrijke stap in de strijd tegen ongeautoriseerde tracking. Door de standaardisatie kunnen alle apparaten dezelfde detectietechnologie├źn en meldingen implementeren. Dit zal ook de drempel verhogen voor kwaadwillende personen die deze apparaten willen gebruiken voor ongeautoriseerde tracking.

Ondanks het feit dat er al maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de AirTag te verbeteren, blijft het risico van ongeautoriseerde tracking een probleem. Het nieuwe beleid is bedoeld om de veiligheid van het apparaat verder te verbeteren en de privacy van de gebruiker te waarborgen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De nieuwe specificatie omvat een reeks beste praktijken voor de makers van Bluetooth-trackingapparaten. Het detecteert ongeautoriseerde tracking en waarschuwt individuen wanneer een tracker die niet bij de eigenaar is, bij hen is. Het geeft ook instructies over hoe het apparaat kan worden uitgeschakeld.

Bedrijven die vergelijkbare trackingapparaten maken, hebben zich ook bij de voorgestelde norm aangesloten. Dit betekent dat alle apparaten op een gestandaardiseerde manier werken. Dit zorgt voor uniformiteit en maakt het gemakkelijker voor gebruikers om ongeautoriseerde tracking te detecteren en te voorkomen.