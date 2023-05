Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat jij als Apple-fan al jaren verkeerd doet met je iPhone

Als jij al sinds jaar en dag een iPhone als metgezel hebt, heb je waarschijnlijk ook heel wat uurtjes op sociale media gescrold. Maar wat als je terug wil naar de bovenkant van de pagina… scrol je dan weer eindeloos terug naar boven?

Als je hierop met ‘ja’ antwoord, is het hoog tijd om daar voor eens en altijd verandering in te brengen. Er is namelijk een handige en simpele oplossing voor. Als je ‘m eenmaal weet, scheelt het je heel wat tijd en scrolwerk in de toekomst.

Minder scrollen voor iPhone-gebruikers

Het handige trucje is al langere tijd aanwezig op de smartphones van Apple. Hoe je het gebruikt, verschilt afhankelijk van je toestel. Heb je een iPhone 14 Pro (Max), tik dan op het Dynamische Eiland om in één klap helemaal terug naar boven te scrollen op je tijdlijn op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Twitter.

Heb je een iPhone met een notch, zoals de standaard iPhone 14, tik dan aan een van de zijdes naast de notch om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Bij een ouder toestel dat geen Dynamic Island of notch heeft, kun je naar boven scrollen door op de klok in de statusbalk te tikken.

Meer dingen die je mogelijk verkeerd doet

Nu je van dit handige trucje afweet, kun je nog productiever te werk gaan op je iPhone. Er zijn echter nog veel meer handige trucjes om meer uit je smartphone te halen. Eerder schreven we al hoe je de batterijduur van je toestel kunt onderhouden, zodat je langer van je telefoon kunt genieten.

Daarnaast zijn er tal van andere dingen die je als iPhone-gebruiker wil weten. Zoals het bestaan van drie geheime apps die je eenvoudig kunt ontgrendelen, maar ook hoe je gamen op je smartphone naar een hoger niveau kunt brengen en waarom de achterkant van je toestel een geheime knop is.