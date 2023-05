Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

EU wederom boos op Apple vanwege USB-C op iPhone 15

Apple heeft al enige tijd USB-C-poorten op enkele van zijn apparaten. En nu moet het bedrijf van de EU dat ook introduceren bij de iPhone 15. Dat gaat het ook doen, en toch is de Europese Unie wederom niet blij.

Ook al zijn we Apple-fan, één van de meest irritante dingen die het bedrijf doet, is steeds een andere aansluiting verzinnen. Daarom hebben we in het verleden veel gekloot met adapters en verschillende opladers en kabels. Daar komt, soort van, verandering in, maar nog steeds voldoet het niet aan de eisen.

De iPhone 15 USB-C-laders voldoen niet aan de eisen

Apple is dus (volgens sterke geruchten) keurig overstag gegaan door USB-C ook toe te passen op de iPhone 15. Iedereen blij zou je denken, maar de EU niet. Hier wringt hem de schoen: MfI.

MfI staat namelijk voor ‘Made for iPhone’. Dat betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op een iPhone, iPad (en iPod, vroeger). Apple zorgt er dan voor dat het voldoet aan de prestatiestandaarden van het bedrijf.

Fabrikanten betalen hiervoor een bedrag waardoor ze toegang krijgen tot bepaalde onderdelen en technologie van de techgigant uit Cupertino. Dat is echt ideaal als je het meeste uit je apparaten zoals een iPhone 15 wilt halen. Het heeft echter ook een nadeel: die Made for iPhone-accessoires van Apple zijn vaak vrij prijzig (die van derde partijen zijn nog enigszins te overzien).

Leuk geprobeerd, Apple

Dat is een absolute no go, aldus de EU. EU-industriecommissaris Thierry Breton houdt artikelen over de iPhone 15 en USB-C nauwlettend in de gaten. Hij schreef dan ook een brief aan het bedrijf met een waarschuwing.

Hierin stelt hij simpelweg dat het “ontoelaatbaar zou zijn om de interactie met opladers te beperken.” Het artikel op Zeit meldt ook dat de EU-Commissie Apple in maart eraan herinnerde dat “apparaten en kabels die niet voldoen aan de eisen voor de universele oplader, niet worden goedgekeurd op de EU-markt.”

EU-regels zijn toekomstmuziek voor Apple

De kans dat de techgigant hier niet heel blij van wordt, is groot. Maar het zijn nog geen enorme kopzorgen. Deze nieuwe regel gaat pas in op 28 december 2024. Dus een iPhone 15, of misschien zelfs 16 zouden wel de Made for iPhone USB-C kunnen krijgen. Je kan dan nog steeds prima gebruik maken van opladers en kabels van derden, maar de snelheid wordt waarschijnlijk minder dan een kabel en oplader van Apple zelf.

Daarna is het natuurlijk gissen, want er kan een hoop gebeuren in anderhalf jaar tijd. Maar hoe dan ook is het een intrigerend kat en muis-spelletje.