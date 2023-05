Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Arcade: 20 games die je vanaf nu op je iPhone speelt

Apple Arcade had misschien een wat trage start, maar inmiddels zijn er flink wat games beschikbaar. Nu worden er in één keer een flink aantal nieuwe games toegevoegd die je op je iPhone kunt spelen.

Apple Arcade is de game-dienst van Apple die vooral bedoeld is voor de iPhone en iPad. Voor een bedrag van €4,99 per maand kun je een onbeperkt aantal spellen spelen. Je zou het dus kunnen vergelijken met Xbox Game Pass.

Nieuwe games op Apple Arcade

Inmiddels zijn er flink wat iPhone-spellen beschikbaar via Apple Arcade. Door de toevoeging van twintig nieuwe games komt het aantal spellen nu boven de 200. Er is voor ieder wat wils te vinden, of je nu van racen of actie houdt, het zit er allemaal tussen.

We begrijpen dat je meteen aan de slag wil met de nieuwe spellen, maar dan moet je ze wel eerst vinden op je iPhone. Dat is echter een simpel klusje. Hiervoor ga je naar de App Store en vervolgens naar Arcade.

Daar swipe je helemaal naar beneden om op “Bekijk alle games” te drukken. Hier kun je de spellen sorteren op releasedatum, waardoor de nieuwste automatisch bovenaan staan. Toch kan het zijn dat het soms niet helemaal goed werkt.

Om de nieuwe games voor Apple Arcade onder de aandacht te brengen, heeft het bedrijf een nieuwe reclamevideo gemaakt. Hierin zie je al een aantal nieuwe spellen voor de iPhone langskomen.

Onze hoogtepunten voor je iPhone

Een van de toppers in de nieuwe release is TMNT Splintered Fate. Dit is een Ninja Turtles-game die speciaal is gemaakt voor Apple Arcade. Hun leider Splinter is vermist en je moet erachter komen waar hij is. Hiervoor moet je allerlei vijanden verslaan op je iPhone.

Een andere iPhone-game om zeker te proberen is What The Car. Deze racegame is van dezelfde makers als het succesvolle What The Golf. Dit is niet zomaar een racegame, want het spel laat je op bijzondere manieren de meest bizarre circuits afleggen.

Natuurlijk ben je ben je benieuwd welke twintig games allemaal nieuw zijn. Daarom zetten we zie hier speciaal voor je op een rij: TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, What The Car, Cityscapes: Sim Builder, Chess Universe+, Disney Coloring World, Disney Getaway Blast+, Farming Simulator 20+, Getting Over It+, Hill Climb Racing+, Iron Marines+, Kingdom Crowns+, Playdead’s Limbo+, My Town Home – Family Games+, Octodad: Deadliest Catch+, PPKP+, Snake.io+, Temple Run+, Time Locker+ en Very Little Nightmares+.

Overigens zijn deze twintig nieuwe games zeker niet het einde, want er zit nog veel meer in de pijplijn. Binnenkort komen er een nieuwe LEGO Star Wars-game en een SpongeBob-spel naar jouw iPhone.