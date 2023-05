Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple’s vernieuwde apps eruit komen te zien in het nieuwe iOS 17

Volgende maand start Apple’s ontwikkelaarsconferentie WWDC. Dan krijgen we ook meteen de eerste indruk van iOS 17. Sommige mensen kunnen daar niet op wachten en maken nu al hun eigen concept. Zo kunnen de standaard-apps er zomaar uitzien.

In het najaar komen de nieuwe iPhone-modellen en dan lanceert Apple standaard het nieuwe besturingssysteem. Dit keer is dat iOS 17 en daarop zitten een aantal standaard-apps van Apple. Een aantal krijgen dit jaar een metamorfose en de apps gaan er vermoedelijk zo uitzien.

Vernieuwde Apple-apps in iOS 17

Twitteraar Analyst941 heeft zijn eigen concepten gemaakt van de vernieuwde Apple-apps en die gedeeld met het grote publiek. De gebruiker zegt dat deze precies zijn zoals hij claimt ze gezien te hebben. Eerder had hij het al juist bij verschillende elementen van het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro.

Een andere Wallet

In iOS 17 worden volgens de geruchten een aantal Apple-apps vernieuwd. Een van de nieuwe functies is dat de zoekbalk die je kent uit iOS 16 terugkomt in de Wallet. Zo kun je in die app naar beneden vegen om ‘m vervolgens te zien.

Met die zoekbalk zoek je naar de verschillende soorten kaarten die je hebt. Dat is makkelijk als je bijvoorbeeld veel tickets en pasjes in de app hebt zitten.

Daarnaast heeft de twitteraar in het concept ook ruimte gemaakt voor de Apple Card. Een bankservice die nog niet in ons land beschikbaar is. In de app zijn snelkoppelingen te vinden om transacties te bekijken. Bovendien zou er nog meer in de pijpleiding zitten voor de Wallet-app.

Apple Gezondheid verandert in iOS 17

Een andere app die op de schop gaat is Gezondheid. In het overzicht in iOS 16 heb je het kopje favorieten, waar nu nog balken staan met de gegevens die jij belangrijk vindt. In iOS 17 worden dit vierkantjes met daarin een grafiek.

Voor de rest laat de twitteraar geen nieuwe zaken zien in de app. Toch lijkt Apple wellicht nog meer in petto te hebben. Zo gaan er sterke geruchten dat het bedrijf een AI-personal trainer in de app wil bouwen.

Nieuwe structuur voor achtergronden

Als laatste laat de lekker zien dat Apple aan de achtergronden voor de iPhone sleutelt. Sinds iOS 16 is het vrij makkelijk een achtergrond te kiezen voor je iPhone. Je houdt het startscherm ingedrukt, waarna je deze makkelijk verandert.

Je drukt op het plusje en krijgt vervolgens per categorie verschillende opties te zien. In iOS 17 wordt dit een grid, waar je doorheen scrolt. Zo zie je makkelijk in een overzicht welke plaatjes je als achtergrond kunt gebruiken.