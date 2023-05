Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple behaalde veel succes, maar deze 5 producten waren een keiharde flop

Apple maakt prachtige producten. De iPhone, MacBook, iPad en Apple Watch zijn stuk voor stuk een succes en werken vlekkeloos. Maar dat was voor sommige producten van het bedrijf niet het geval. Wij zetten er vijf op een rij, die het niet zo goed deden.

Bij Apple denk je waarschijnlijk meteen aan succes. Dat is ook niet zo raar, want het is een van de meest waardevolle bedrijven in de wereld. Het ene product heeft daar meer aan bijgedragen dan de andere. Maar wat zijn nu de grootste flops?

De 5 grootste flops van Apple

Natuurlijk is niet alles een succes geweest voor Apple. Daarom komen hier de vijf grootste flops. We zijn benieuwd of je ze allemaal (her)kent.

#1 Lisa

Bij Lisa denk je wellicht aan een meisjesnaam, maar dat heeft helemaal niets met deze flop te maken. Lisa staat voor Local Integrated Software Architecture, een computer die Apple in 1983 op de markt bracht voor de zakelijke markt.

Een groot succes werd het niet en dat lag vooral aan de prijs. Die was toentertijd 10.000 dollar, wat nu gelijk staat aan 30.000 dollar. Apple verkocht er maximaal 100.000 en begroef zo’n 2.700 exemplaren ergens in Utah. Als je er nu eentje vindt, levert die je waarschijnlijk een flink vermogen op.

#2 Power Mac G4 Cube

Nog een computer van Apple die het niet waar heeft kunnen maken. De Power Mac G4 Cube uit 2000 zag er spectaculair uit door zijn bijzondere uiterlijk. Dat uiterlijk niet alles zegt, blijkt wel, want er werden maar zo’n 150.000 exemplaren verkocht van zo’n 1.799 dollar.

En dat komt vooral door Apple zelf. Rond die tijd was de reguliere Power Mac G4, die zo’n 200 dollar minder kostte en meer upgrade-opties had, zoals het aantal RAM-slots en AirPort-kaarten, populairder. Zelfs Tim Cook noemde het een spectaculaire mislukking.

#3 Newton MessagePad

Op naar een product waar je waarschijnlijk nooit van hebt gehoord. Dat geeft al precies aan waarom dit een flop was. Toch is het wel een belangrijke uitvinding voor Apple, want deze leidde tot het ontstaan van de iPhone.

De Newton MessagePad uit 1993 was een Personal Digital Assistant (PDA) en werd geleverd met een stylus. Op dit apparaatje kon je contacten opslaan, aantekeningen maken en zelfs faxen verzenden. Toch zat er een fout in het systeem, het apparaat kon niet goed genoeg handschriften herkennen. Aangezien dat, gezien de stylus, een van de kerntaken was, weet je dus waarom dit product is mislukt.

#4 iPhone 5C

Bij Apple denk je meestal meteen aan dure producten en dat is natuurlijk logisch, aangezien het bedrijf vaak in het topsegment zit. Toch probeerde Apple het in 2013 anders te doen met de iPhone 5C. En laat dat nou juist geen succes zijn geworden.

De iPhone 5C kwam tegelijkertijd uit met de 5S, maar er was een groot verschil. In plaats van een metalen chassis, was de buitenkant van de 5C gemaakt van plastic. De binnenkant was echter wel hetzelfde. Toch stonden de mensen er niet om te springen, ondanks dat het toestel 100 dollar goedkoper was. Er is daarom nooit meer een C-model uitgekomen.

#5 Apple Watch Edition

Als laatste de meest recente flop van Apple. Gezien die alweer uit 2015 dateert, kun je stellen dat het bedrijf het toch wel goed doet. In tegenstelling tot de 5C, die te goedkoop was, was de Apple Watch Edition juist veel te duur.

Apple wilde met de Watch Edition het premium-segment aanspreken. Het bracht daarom een Apple Watch uit die gemaakt was van echt goud. Toch stonden mensen niet te springen om 10.000 tot 17.000 dollar uit te geven voor een Apple Watch. En eigenlijk is dat best logisch, want waarom zou je zoveel geld uitgeven aan een horloge dat maar een aantal jaar ondersteund wordt met updates? Dan spendeer je dat liever aan een ‘gewone’ Rolex of Breitling.