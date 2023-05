Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple jouw manier van koken, reizen en sporten voor goed gaat veranderen

Apple is elke dag bezig met de toekomst en vraagt daarom regelmatig nieuwe patenten aan. Deze drie nieuwe kunnen jouw manieren van koken, sporten en reizen voor goed veranderen.

Elk jaar komt Apple met nieuwe functies voor je iPhone, Mac en Apple Watch. Hoewel het vaak kleine verbeteringen lijken, zijn het soms baanbrekende features die jouw leven makkelijker maken. Het begint vaak allemaal bij een patentaanvraag.

3 uitvindingen van Apple in de pijplijn

Patentaanvragen worden vaak heel vroeg gedaan. Pas jaren later zien we dan het resultaat. Hierdoor hebben we al een beeld van de toekomst. Deze drie patenten heeft Apple nu in de pijplijn zitten.

#1 AirTag op je lichaam of kleding

De AirTag is een handig gadget om voorwerpen die je kunt verliezen in de gaten te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een koffer, tas of je sleutels. Apple is nu bezig om een AirTag die je op je lichaam of kleding doet, meldt PatentlyApple.

Wellicht denk je nu: wat raar! Je raakt niet heel makkelijk jouw eigen lichaam kwijt. Toch heeft deze AirTag een andere functie. Deze moet gezondheidsinformatie verzamelen. Je kunt het dus enigszins vergelijken met een Apple Watch.

Dit gadget moet allerlei informatie verzamelen zoals blootstelling aan de zon, trainingsinformatie en valdetectie. Het is dus een ideale optie voor mensen die geen smartwatch willen dragen.

#2 Siri als keukenhulpje

Siri is de spraakassistent van Apple die je allerlei opdrachten kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan het afspelen van muziek of het zetten van de wekker. Siri moet in de toekomst echter ook de Jamie Oliver worden die je bijstaat in de keuken.

En nee, dat gebeurt dan niet op je iPhone in de keuken. Apple lijkt namelijk bezig om Siri ook beschikbaar te maken op keukenapparatuur. Zo praat je dus in de toekomst gewoon met je koelkast of oven.

En dat lijkt natuurlijk een ideale ontwikkeling als Apple dit doorzet. Keukenapparatuur wordt steeds slimmer. Zo moet de koelkast van de toekomst je bijvoorbeeld vertellen wanneer producten aan het einde van de houdbaarheidsdatum komen en bedien je nu al de nieuwste koffiemachines op afstand.

#3 Apple verandert de manier van reizen

In de toekomst reizen we in een zelfrijdende auto. Of dit de Apple Car is of een Tesla met een echt goedwerkende Autopilot is, moet nog allemaal blijken. Apple heeft wel een idee hoe de binnenkant van die auto eruit moet zien en dat is heel bijzonder.

Apple heeft een patent aangevraagd voor een slimme tafel. Een wat? Ja precies, het is een tafel dat eigenlijk bestaat uit een scherm en een projector. Bovendien heeft deze tafel meerdere sensoren zodat het precies jouw bewegingen kan volgen. Deze tafel bevindt zich in een auto.

Overigens moet de tafel ook gebruikt kunnen worden als thuiskantoor. Als je deze tafel in de auto hebt verandert het dus de manier hoe je reist. Je werkt op een compleet nieuwe manier onderweg.