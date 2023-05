Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Stelen is al niet slim, maar AirPods kun je helemaal beter mijden

Iedereen weet dat stelen niet mag, maar toch gebeurt het vaker dan ons lief is. Ook AirPods zijn populair onder dieven, maar of het nu zo slim is om deze draadloze Apple-oortjes te jatten…

De AirPods zijn namelijk eigenlijk een soort AirTags, die via het Zoek Mijn-netwerk makkelijk terug te traceren zijn. Zo ondervond ook een Amerikaanse vrouw die laatst haar draadloze oortjes ‘kwijtraakte’ in een vliegtuig.

Dieven kunnen AirPods beter mijden

CNN meldt dat de vrouw uit het vliegtuig stapte die haar van Tokio naar San Francisco vervoerde, toen ze erachter dat ze haar jas met daarin haar AirPods vergeten was. Toen ze terug het vliegtuig in wilde om haar jas te te halen, hield een medewerker haar tegen. Hij zei dat hij haar jas wel zo halen.

Je raadt het al, de vrouw kreeg haar jas terug zónder AirPods. Daar kwam ze echter pas achter toen ze alweer onderweg was in een vlucht naar Seattle. Toen ze het Zoek Mijn-netwerk gebruikte om de locatie van haar oortjes te achterhalen, zag de vrouw dat haar oortjes verplaatsten.

Tracking leidt naar woning personeelslid

Eerst waren haar oortjes nog op het vliegveld van San Francisco, maar even later verdwenen ze naar een adres in San Mateo. Toen de vrouw contact opnam met het de vliegtuigmaatschappij, werd ze niet geholpen. Ze belde daarom de politie en kreeg hulp aangeboden. Zo kwamen ze uiteindelijk uit bij een medewerker van de luchthaven die voedsel in het vliegtuig laadde.

Uiteindelijk kreeg de vrouw haar AirPods terug, al waren ze niet meer in een goede staat. Uiteindelijk heeft ze ter verontschuldiging een vergoeding gekregen van de vliegtuigmaatschappij United om een nieuw setje oortjes te kopen. Bovendien zijn mensen met grijpgrage handjes nu gewaarschuwd dat je de oortjes van Apple misschien beter niet kunt stelen.