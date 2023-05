AirPods Pro 2 zijn nu nog goedkoper dan je gewend bent

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: zo scoor je de AirPods Pro 2 extra voordelig

Wekelijks zoekt One More Thing voor jou naar de beste deal op het internet. Deze week scoor je de AirPods Pro 2 flink goedkoper bij Amazon.

Als je een iPhone hebt, zijn goede oortjes onmisbaar. De beste optie is natuurlijk de AirPods Pro 2. Normaal zijn die met een adviesprijs van 299 euro vrij prijzig. Nu betaal je er veel minder voor bij Amazon.

De AirPods Pro 2 in de aanbieding

De Pro 2 werden afgelopen najaar tegelijkertijd aangekondigd met de iPhone 14-serie en de Apple Watch Series 8, SE en Ultra. En dat was hoog tijd, aangezien de eerste versie van de Pro van 2019 dateerde. De Pro 2 hebben een flinke upgrade gekregen, waardoor het ‘t zeker waard is om over te stappen, vooral door de nieuwe prijs.

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2 is flink verbeterd. De revolutionaire H2-chip aan de binnenkant en de ideale luchtstroom van de oortjes zorgen ervoor dat je nog meer van audio geniet. Of het nu klassieke muziek, rock of een film is, de oordopjes zorgen ervoor dat je je echt even in een andere wereld waant. Met gepersonaliseerde ruimtelijke-audio wordt het geluid precies op jouw oren afgestemd.

Een ander echt groot verbeterpunt is de ruisonderdrukking van de AirPods Pro 2. Deze behoort tot de beste van alle oordopjes. Hiermee sluit je jezelf compleet af voor de geluiden om je heen. Gelukkig is er ook een tansparantiemodus die omgevingsgeluid flink vermindert, maar je wel de mensen om je heen laat horen.

Daarnaast is ook de batterij flink vooruit gegaan. De accuduur is met 33 procent verbeterd ten opzichte van de vorige versie, waardoor je nu dus ook nog langer geniet.

Zoveel minder betaal je nu

De AirPods Pro 2 hebben een adviesprijs van 299 euro. Dat is dus ook de prijs die je betaalt in de Apple Store. Gelukkig zijn er andere aanbieders die de oortjes flink goedkoper maken, zoals Amazon.

Bij Amazon kosten de Pro 2 nu 239,95 euro. Je betaalt dus 20 procent minder.