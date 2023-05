Verbeter je Photoshop-skills drastisch met deze 5 AI-tools

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 innovatieve AI-tools om je Photoshop-skills drastisch te verbeteren

Als je nu nog geen idee hebt wat kunstmatige intelligentie (AI) inhoudt, heb je de afgelopen tijd onder een steen gelegen. Verschillende diensten zoals ChatGPT en Midjourney hebben het grote publiek bereikt, maar ook bedrijven als Adobe vullen apps als Photoshop met artificial intelligence-tools.

De mogelijkheden lijken eindeloos, van het supersnel verwijderen van achtergronden tot het veranderen van een gezichtsuitdrukking. Dankzij de AI-implementatie in Photoshop kan het allemaal én meer. Er is zelfs een AI-functie die weet of een foto gephotoshopt is!

5 innovatieve AI-tools in Photoshop

Maar welke innovatieve AI-tools zijn echt onmisbaar? Hier komen ze.

#1 Neural Filters

Met de Neural Filters-optie in Photoshop kun je de uitdrukking op het gezicht van een persoon compleet aanpassen. Dit is niet alleen superhandig, maar ook een beetje creepy. Met een paar klikken tover je een lach op iemands gezicht. Je kunt ook eenvoudig acnè verwijderen of make-up overzetten van de ene naar de andere foto. Je opent de Neural Filters-optie via Filter.

#2 Sky Replacement

De lucht is een belangrijk element in veel foto’s. Soms voelt een foto mislukt wanneer er donkere wolken op de achtergrond te zien zijn. Met de (betaalde) Sky Replacement-feature kun je gemakkelijk de weeromstandigheden aanpassen. Je verandert niet alleen makkelijk het weer in Photoshop, maar ook het moment van de dag. Door de kleurtemperatuur en helderheid aan te passen zet je de puntjes op de ‘i’.

#3 Refine Edge

Met AI is het kinderlijk eenvoudig om in Photoshop objecten te selecteren en ze netjes te scheiden van de achtergrond om ze te bewerken of juist compleet te verwijderen. Gebruik een gereedschap om een object te selecteren. Kies vervolgens voor Selecteren en maskeren en klik links in de menubalk op Penseel Randen Verfijnen. Gebruik vervolgens de Object Aware-modus in het rechtermenu en gebruik de Refine Edge Brush Tool om de uitsnede te perfectioneren.

#4 Content-Aware Fill

Photoshop kan ook eenvoudig objecten uit je foto of afbeelding verwijderen. Vervolgens gebruikt de dienst een snufje AI om de boel op te vullen, zodat het lijkt alsof het object er nooit is geweest! De Content-Aware Fill-tool is niet altijd even perfect, maar komt regelmatig met verbluffende resultaten. Je tovert de tool tevoorschijn door je met je rechter muisknop op een selectie te klikken en te kiezen voor Vullen met behoud van inhoud.

#5 Object selecteren in Photoshop

Het selecteren van objecten in een foto is niet echt makkelijk, al helemaal niet wanneer de contouren niet duidelijk zichtbaar zijn. Met Select Subject helpt Photoshop je uit de brand. Ga naar Selecteren en kies Onderwerp om de AI het moeilijke werk te laten doen. Zelfs als het object niet helemaal goed geselecteerd wordt, geeft het je een goed startpunt.