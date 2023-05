Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple voorziet maar liefst 8 producten van een update: dit zijn ze

Apple heeft er zin in op deze woensdag. Het Amerikaanse bedrijf heeft nieuwe firmware beschikbaar gesteld voor maar liefst acht verschillende producten. Dit zijn ze.

De nieuwe firmware is beschikbaar voor audioproducten zoals de AirPods en Beats Fit Pro, maar tegelijkertijd ook voor de MagSafe-oplader van Apple. Al lijkt dat wel het enige te zijn wat duidelijk is.

8 Apple-producten krijgen nieuwe firmware

De nieuwe firmware die Apple vannacht heeft uitgerold, is beschikbaar voor de volgende producten:

AirPods (tweede generatie en derde generatie)

AirPods Pro (eerste generatie en tweede generatie)

AirPods Max

PowerBeats Pro

Beats Fit Pro

MagSafe-oplader

Het lastige van dergelijke updates is dat je ze niet zelf kunt installeren, maar het proces automatisch verloopt. Uiteraard zijn er manieren om de producten een handje te helpen, maar over het algemeen is geduld een schone zaak.

Wat Apple precies doet met de nieuwe firmwareversies is overigens niet duidelijk. De nieuwe updates zijn niet voorzien van releasenotes. Wel weten we dat dergelijke updates voornamelijk voor een verbeterde stabiliteit zorgen en bepaalde problemen oplossen.

Heb jij al de juiste softwareversie?

Hoewel het lastig is om te controleren of je MagSafe-oplader de juiste firmwareversie heeft, is dat wel mogelijk met de audioproducten van Apple. Consumenten met AirPods of Beats-producten kunnen dat op een iPhone doen.

Doe het volgende om te controleren welke softwareversie je hebt:

Verbind je koptelefoon of oordopjes met je iPhone

Ga naar Instellingen en selecteer het desbetreffende product in het scherm

Veeg helemaal naar beneden tot je het kopje Versie ziet

Mijn AirPods Pro zijn bijvoorbeeld voorzien van versie 5E133, wat simpelweg betekent dat de firmware-update bij mij nog niet is doorgevoerd. Apple heeft vannacht versie 5E135 uitgerold.

Dit is tevens ook de firmwareversie die de AirPods (tweede generatie en derde generatie) en AirPods Max moeten hebben. De PowerBeats Pro en Beats Fit Pro moeten op 5B66 draaien, waar de MagSafe-oplader firmwareversie 258.0 moet hebben.

Apple werkt ook aan iOS en macOS

Naast de nieuwe firmwareversies is Apple ook druk bezig met de ontwikkeling van iOS 16.5 en macOS 13.4. De twee besturingssystemen zijn op dit moment in bèta en worden door ontwikkelaars (en publieke testers) getest.

Hier vertellen we je alles over wat je precies op je Mac kunt verwachten zodra de update het daglicht ziet voor alle gebruikers. In het artikel hieronder praten we je bij over de ontwikkelingen rondom de software voor je iPhone: