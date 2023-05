Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Met deze 7 iPhone-trucjes bespaar je enorm veel tijd

Druk! Dat is het antwoord dat veel mensen geven op de vraag hoe het met ze gaat. Maar dankzij deze zeven simpele maar handige trucjes voor je iPhone kan je toch wat tijd besparen.

We vliegen tegenwoordig van hot naar her voor werk- en privé-afspraken, of we hebben er een dagtaak aan om onze inbox te blijven checken. En hoewel deze iPhone-tips echt geen uur van je dag vrijmaken, zijn ze toch verdraaid handig om te weten en maken je leven nét even makkelijker.

iPhone-tips die je misschien nog niet kent

Een aantal van deze zeven tips zal je wellicht wel kennen. Maar misschien kunnen we je toch een paar nieuwe leren. Enkele van deze trucjes wisten wij zelfs niet.

1. Schakel snel tussen letters en cijfers

Het moeten switchen tussen letters en cijfers doen we vaak. En daarvoor gebruiken we normaal gesproken de ‘123-toets’ en schakelen we daarna weer terug naar de letters.

Hoef je echter geen ellenlang getal te typen, dan hou je gewoon ‘123’ ingedrukt en kies je het nummer dat je nodig hebt, laat los en het toetsenbord schakelt zelf weer terug.

2. Verwijder getallen met een swipe

Als je in de Rekenmachine-app bezig bent, kan het goed zijn dat je per ongeluk een verkeerd getal intypt. In plaats van de som nog een keer uit te moeten voeren kan je gewoon even naar links swipen en je iPhone verwijdert de laatste cijfers.

3. Gebruik de achterkant van je telefoon

‘Tik op de achterkant’ is een verdraaid handige functie die je helemaal kunt aanpassen. Feitelijk geef je het aantikken van de achterkant van je telefoon een functie. Hier ga je naar je instellingen, vervolgens Toegankelijkheid, dan aanraken en onderaan kan je Tik op de achterkant aanpassen.

4. Bedien het volume met je vinger

Natuurlijk kan je voor het Volume steeds op de knop aan de zijkant van je iPhone drukken. Maar handiger is om de volumeknop ingedrukt te houden en met je vinger over de geluidsbalk te swipen. Dat is niet alleen sneller maar je kan ook nauwkeuriger het volume aanpassen.

5. Gebruik de ingebouwde trackpad van je iPhone

Wist je dat je toetsenbord een ingebouwde trackpad heeft? Hiervoor hoef je alleen maar de spatiebalk ingedrukt te houden en je komt makkelijk bij een bepaalde tekst.

6. Die irritante recensies uitzetten

Het is hemeltergend als je een pop-up krijgt van een ontwikkelaar om even de app een beoordeling te geven. Die ongein is echter makkelijk uit te zetten. Ga hiervoor naar je instellingen en kies dan voor de App Store. Daar vind je de optie om Beoordelingen en recensies uit te zetten.

7. Snel een video schieten met je iPhone

Als je heel snel een video wilt schieten hoef je niet eerst naar de videomodus op je telefoon. Hou in de fotomodus gewoon de fotoknop ingedrukt en je iPhone gaat automatisch opnemen.

Al met al dus hele handige dingen om te weten zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen op je iPhone.