5 tijdloze trucjes voor je Apple Watch die je waarschijnlijk nog niet kent

Dat de Apple Watch veel verschillende functies heeft hoeven we je niet meer te vertellen. Er zijn genoeg dingen die je als gebruik al kent, zoals het checken van je hartslag of betalen via Apple Pay. Toch zijn er bepaalde trucjes die je niet kent, maar toch zeker de moeite waard zijn. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je alles.

Wie een ideale gadget zoekt voor onderweg, komt waarschijnlijk bij de Apple Watch uit. Scheelt niet alleen in het aantal keren dat jij je iPhone uit de broekzak haalt, maar ook dat je makkelijk je gezondheid in de gaten houdt. En gelukkig is er nog heel veel meer te doen.

5 tijdloze trucjes voor je Apple Watch

Wij zetten vijf van die bijzondere trucjes op een rij. Zo kun jij ze meteen proberen op je Apple Watch.

#1 Check het geluidsniveau om je heen

Waarschijnlijk ben je regelmatig in een lawaaierige omgeving. Dit kan in een café zijn, maar ook buiten op straat. Wellicht vraag je jezelf af of dit slecht is voor je gehoor. Het antwoord is te vinden op de Apple Watch om je pols.

De smartwatch kan aangeven hoeveel decibel het geluid om je heen is en wanneer je er te lang aan blootgesteld wordt. De functie, die je onder het gele icoontje met het oor kunt vinden, voorkomt gehoorschade.

#2 Bestuur je iPhone-camera op afstand

Maak je vaak foto’s? Dan is deze functie op de Apple Watch wellicht op jouw lijf geschreven. Je kunt namelijk je iPhone-camera op afstand besturen. Ideaal als je een groepsfoto of een selfie wil maken.

De Apple Watch toont namelijk aan wat je iPhone-camera in beeld heeft. Je stelt gemakkelijk een timer in voor 10 seconden middels een speciale app op je smartwatch.

#3 Vind jouw iPhone gemakkelijk terug

We zijn allemaal wel eens onze iPhone kwijt. Je vindt ‘m makkelijk terug met je Apple Watch. Niet alleen kun je ‘m geluiden laten maken door van onder naar boven te schuiven op je scherm en op het telefoon-icoontje te drukken. Ook is het mogelijk om het lampje naast de camera te laten flitsen.

Om je iPhone te laten flitsen, hoef je niet veel te doen. In plaats van het telefoon-icoontje kort in te drukken, moet je ‘m ingedrukt houden.

#4 Gebruik aangepaste timers

Timers op je Apple Watch zijn hartstikke handig. Zo is een kookwekker compleet overbodig. Je maakt het nog makkelijker door aangepaste timers te maken. Deze sla je vervolgens op in je Apple Watch. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een speciale timer voor het koken van een ei of het opwarmen van een pizza.

Je vindt de functie door op het timer symbool te klikken en vervolgens aangepast te selecteren. Heb je ‘m vervolgens gebruikt, dan zie je ‘m staan bij recent. Swipe die tijd naar rechts en klik op het sterretje. Zo wordt de timer opgeslagen. Als je Siri ervoor gebruikt, komt er zelfs een naam bij te staan als je zegt waarvoor je de timer nodig hebt.

#5 Waterslot op je Apple Watch

Je kunt je Apple Watch ook gewoon in het water gebruiken als je bijvoorbeeld gaat zwemmen. Dat is handig want net zoals bij elke andere workout kan hij de afstand meten en vertellen hoe jouw hartslagzones zijn.

Om het waterslot te activeren swipe je van onderen naar boven. Vervolgens klik je op het druppeltje. Klaar met jouw activiteit? Dan houd je de kroon ingedrukt. De Apple Watch blaast vervolgens al het water uit je scherm.