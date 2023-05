Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 uitstekende in-ear-alternatieven voor AirPods voor je iPhone

Over het algemeen gaan audiofielen vaak voor ‘over ear’ headsets. Maar ze zijn niet altijd even handig om mee te slepen en in-ears zijn dan handiger. De keuze valt dan ook snel op bijvoorbeeld AirPods voor je iPhone, maar je moet ze maar net prettig of betaalbaar vinden. Dit zijn 5 uitstekende alternatieven als je liever niet voor een Apple headset gaat.

Toegegeven: de Apple AirPods Pro 2 staan hoog op ons lijstje. Ze klinken fantastisch en de ANC is briljant. Toch kunnen we ons goed voorstellen dat mensen niet per definitie willen kiezen voor de dopjes van Apple. Dit zijn vijf fijne in-ears van andere merken die ook uitstekend werken met je iPhone.

iPhone werkt ook prima met non-Airpods

Het gemak waarmee je AirPods verbindt met je iPhone is ontzettend prettig. Maar we kunnen ons goed voorstellen dat je voor een alternatief wil gaan. Deze vijf oordoppen zijn dan ook het proberen waard.

1. Sony WF-1000XM4

Sony is, hoe je het ook wendt of keert, een uitstekend merk als het gaat om audio. Zelf gebruiken we dagelijks de Sony WH-1000XM in combinatie met onze iPhone. Maar ook qua in-ears kan het Japanse merk zich meten met de grote jongens.

De WF-serie is daar een goed voorbeeld van. Als je iemand bent die graag speelt met instellingen, dan zijn deze Sony-oordopjes aan te raden. Met de Sony Headphones Connect kan je namelijk naar hartelust tweaken. Je kan ze nu bij Bol.com scoren voor 199 euro.

2. JBL Vibe Beam

JBL is ook een merk dat absoluut toonaangevend is. Zo zijn bijvoorbeeld hun speakers en soundbars ontzettend populair. Het fijne van deze Beams is dan ook dat ze geen vermogen kosten. Je kan ze al voor zo’n 80 euro vinden.

Met 8 mm drivers en Deep Bass Sound van JBL legt het de nadruk op het ritme zonder je trommelvliezen te beschadigen.

De Vibe Beams geven je acht uur luistertijd en hebben een snelle oplaadfunctie, waarmee je met vijftien minuten opladen nog eens drie uur extra batterijduur hebt. Minpuntje is wel dat er geen draadloze oplaadoptie is.

3. Bose QuietComfort 2 voor je iPhone

Zonder enige twijfel moeten er Bose-dopjes in de lijst staan. Je kan gewoon simpelweg niet om dit bedrijf heen als het om audio gaat en zijn dus zeker aan te raden voor je iPhone.

Even los van de uitstekende geluidskwaliteit staat het merk ook bekend om hun ANC (Active Noise Cancelling). Bose krijgt dit voor elkaar door een combinatie van siliconen oortips, stabiliteitsbandjes die de oordopjes op hun plaats houden, en de officiële app waarin je de ANC (actieve ruisonderdrukking) kunt aanpassen.

Nadeeltje? Ze kosten ruim 250 euro.

4. Beats Fit Pro: Apple AirPods en toch anders

Als je geen Apple AirPods wil hebben, maar wel een product van Apple, dan kan je altijd even de Beats Fit Pro checken. Je krijgt dan voor een kleiner bedrag veel features die je ook op je AirPods voor je iPhone vindt.

De Beats Fit Pro hebben flexibele wingtips en meerdere maten oortips. Hierdoor heb je een fijne pasvorm voor je oren zonder benauwend te zijn. Ideaal dus voor wandelingen, trainingen en dagelijks gebruik.

De Beats Fit Pro werken met knopbedieningen op elke oordop. Door op een van de knoppen te klikken, kun je oproepen beantwoorden, schakelen tussen oproepen, nummers afspelen en muziek pauzeren zoals je dat ook van Apple AirPods gewend bent. En omdat ze zijn uitgerust met Apple’s H1-chip kun je ook Siri oproepen om het volume te wijzigen, routebeschrijvingen te krijgen of andere taken uit te voeren

5. De koning der koningen voor je Apple iPhone: Bang & Olufsen

Bij het horen van de naam Bang & Olufsen zijn we direct bang dat geld uit onze portemonnee vliegt. Dat is ook terecht want hun producten zijn vaak peperduur (maar dat geldt natuurlijk ook voor een iPhone)

Maar het punt is echter wel: je krijgt over het algemeen wel waar je geld. Dat geldt ook voor deze Bang & Olufsen Beoplay EX die enorm goed scoort in recensies. Maar het punt is echter wel dat je er 360 euro voor moet neertellen.

Als je echter minimalistisch design, uitstekend vakmanschap, prachtig gebalanceerd geluid en een aanpasbare EQ waardeert, dan zijn de Beoplay EX-oordopjes de investering waard. De Beoplay EX-oordopjes zien er fantastisch uit, zoals de meeste producten van B&O. Hier zul je geen plastic knoppen vinden om in te drukken. Een touchpad aan de buitenkant reageert op aanrakingen en veegbewegingen. Classy!

Het valt zeker te verdedigen dat je alsnog voor Apple’s AirPods voor je iPhone gaat. Maar als je dus op zoek bent naar iets anders, dan zijn bovenstaande voorbeelden een uitstekend uitgangspunt.