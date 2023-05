Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

3 redenen om die bijzondere gedaalde Apple-omzet lekker te negeren

Gisteravond heeft Apple zijn financiële cijfers van het afgelopen kwartaal met de wereld gedeeld. Een bijzonder moment, want het bedrijf heeft voor het eerst in tijden 3% minder omzet behaald. Naast het feit dat die omzet alsnog 94,8 miljard dollar bedraagt, zijn er meer redenen waarom het allesbehalve erg is.

Wie gisteravond goed naar de presentatie van Tim Cook heeft geluisterd, weet dat er weinig redenen zijn tot zorgen. Sterker nog, er zijn drie redenen waarom je die daling van 3% heel snel mag vergeten. Er valt namelijk genoeg positiefs te halen uit de afgelopen drie maanden.

3 redenen om Apple’s gedaalde omzet te negeren

Hoewel de daling uniek is, wist Apple afgelopen kwartaal alsnog boven de verwachtingen van Wall Street te presteren. En dat is zeker niet het enige goede nieuws dat we gisteren voorbij hebben zien komen.

Om je een goed beeld te geven, zet ik drie positieve zaken op een rij die best wel wat aandacht verdienen:

#1 Problemen bevoorrading zijn verleden tijd

Een pandemie, macro-economische factoren en chiptekorten hebben ervoor gezorgd dat Apple allesbehalve relaxed te werk kon gaan de afgelopen jaren. Sinds COVID-19 heeft het Amerikaanse bedrijf moeite om aan de vraag van de consument te kunnen voldoen. Het resultaat: aanzienlijk langere levertijden.

Volgens CEO Tim Cook is dat echter een probleem dat tot het verleden behoort. Apple ziet dat de toeleveringsketen zich uitstekend heeft aangepast en is tevreden met het feit dat het weer aan de vraag kan voldoen. Makkelijk was dat proces niet, maar het resultaat is iets om positief over te zijn.

#2 Diensten Apple gaan beter dan ooit

“We bereiken nu nog meer mensen met ons aanbod van diensten”, liet Apple CEO Tim Cook tijdens de presentatie weten. De diensten van het bedrijf gaan als een speer. In de afgelopen twaalf maanden kwamen er maar liefst 150 miljoen actieve abonnementen bij, wat de teller in totaal op 975 miljoen zet.

Het is dan ook niet gek dat de diensten van Apple afgelopen kwartaal een recordomzet wisten te behalen. De divisie haalde een bedrag van 20,9 miljard dollar binnen, en dat is positief.

#3 Verkoopcijfers iPhone goed voor een record

De problemen met de voorraad zijn opgelost en de diensten van Apple gaan beter dan ooit. Maar daar blijft het niet bij. In het afgelopen kwartaal heeft de iPhone voor een recordomzet gezorgd. De omzet bedroeg maar liefst 51,3 miljard dollar, wat een stijging van 2% is ten opzichte van vorig jaar.

Dat is opvallend, want over het algemeen daalde de omzet van producten met 5% ten opzichte van vorig jaar. De verkoop van de iPhone, die vooral enorm steeg in Zuid-Azië en India, is dus echt een lichtpuntje te noemen.