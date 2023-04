Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grote YouTuber investeert een fortuin aan eerste glorieuze iPhone

De eerste generatie iPhone kwam ondertussen al 16 jaar geleden uit. Dat betekent dat een ongeopend exemplaar van het toestel een daadwerkelijke goudmijn is. Blijkbaar heeft Marques Brownlee, ook wel bekend als MKBHD, deze maand ook een redelijke uitgave gedaan. Op YouTube pakt hij dit speciale pakketje dan ook uit.

Hoewel de OG iPhone die MKBHD gekocht heeft niet zoveel kostte als de record-zettende aankoop van afgelopen februari, heeft de YouTuber toch een flink aantal pegels neer moeten leggen voor de telefoon.

MKBHD laat z’n OG iPhone zien op YouTube

Op YouTube geeft Brownlee aan dat hij eerlijk gezegd nog redelijk goedkoop uitkwam met zijn aankoop van deze iPhone. Tijdens de veiling werd er verwacht dat de uiteindelijke prijs tussen de 40 en 60 duizend dollar zou vallen. MKBHD nam het toestel mee voor ‘slechts’ 40.320 dollar. De duurste originele iPhone werd in februari verkocht voor 63.000 dollar.

De video laat ook de ‘Lucky You’-sticker zien die op de verpakking van deze iPhone zat geplakt. MKHB weet ook niet zeker wat deze nou precies betekende, maar uiteindelijk kreeg hij te horen van Apple dat sommige Apple-winkels in 2007 de stickers op de verpakkingen plakten.

In de unboxing op YouTube laat MKBHD alles zien dat je in het doosje van de originele iPhone kan vinden. Naast het toestel zelf zijn er bijvoorbeeld de originele handleidingen, de oplaadkabel en een schoonmaakdoekje waar ‘iPhone’ op staat.

Geen scam, beloofd! Echt!

Zoals helaas te verwachten valt in gevallen waarbij dit soort bedragen rondgaan, zijn er regelmatig oplichters die even geld willen verdienen. Zo gebeurt het weleens dat een oud toestel gewoon al gebruikt is maar opnieuw is ingepakt, zo legt Brownlee uit in de YouTube-video. Gelukkig lijkt het erop dat MKBHD daadwerkelijk de originele iPhone in handen heeft gekregen.

