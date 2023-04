Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple’s verborgen functie maakt vergrendelknop iPhone 14 stuk efficiënter

Ondanks het feit dat jij en je iPhone waarschijnlijk onafscheidelijk zijn, heeft de smartphone van Apple toch nog genoeg geheimen voor je. Zo is er een bijzondere functie achter de vergrendelknop waar we nog niet heel veel mensen over hoorden. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je alles.

We hoeven je echt niet uit te leggen dat de iPhone een fantastisch toestel is waar je ontzettend veel mee kunt. Of het nu het maken van unieke foto’s of geweldige aantekeningen is: je doet het allemaal heel simpel. Toch zijn er ook een aantal verborgen functies die je echt eens wil proberen.

De geheime functie op je iPhone

Een van die geheime functies zit verborgen achter de vergrendelknop van je toestel. Voordat je jouw telefoon meteen begint open te schroeven om te kijken wat zich daar precies bevindt, is dit natuurlijk figuurlijk bedoeld.

Je kunt de vergrendelknop van jouw iPhone nog een functie geven die je eerst nog niet had. Deze heet Activeringsknop. Hiervoor duik je wat dieper de instellingen in van je toestel om deze optie te ontgrendelen.

Door in de instellingen een klein dingetje aan te passen, kun je de vergrendelknop de functie geven die je wil. Wil je bijvoorbeeld zoomen, kleurfilters of voice-over aanzetten? Deze en 15 andere functies zijn mogelijk.

Toch is de fijnste functie op je iPhone misschien wel AssistiveTouch. Met deze feature krijg je een extra knop op het scherm wanneer je wil. Hierdoor krijg je meteen flink wat meer opties die je makkelijk bedient. Hiermee heb je met een druk op de knop toegang tot meerdere opties zoals het thuisscherm of het meldingencentrum.

Zo stel je de Activeringsknop in

Wil je de Activeringsknop op de iPhone gebruiken door drie keer te drukken? Wij leggen je hier uit welke stappen je daarvoor onderneemt.

Open Instellingen Ga naar Toegankelijkheid Scrol naar onder en klik op Activeringsknop Kies daar uit welk functies je wil gebruiken door drie keer te drukken Druk drie keer op de vergrendelknop en je kunt die functie daarmee aan- of uitschakelen

Je hebt nu de geheime functie achter de vergrendelknop van je iPhone geactiveerd. Vind je het helemaal niks, dan schakel je ‘m op dezelfde manier uit.