De veelbesproken MacBook die we nog deze maand mogen verwachten

Geruchten rond een nieuw MacBook-model gaan al tijden rond. Volgens Display Supply Chain Consultants CEO Ross Young niet heel gek, want er staat een nieuwe lancering voor de deur.

De productie voor beeldschermen van een 15-inch MacBook Air wordt verhoogd. Dat is het nieuws dat de betrouwbare bron afgelopen maandag naar buiten heeft gebracht. Betekenis: we hoeven niet heel lang meer te wachten op een lancering.

Veelbesproken MacBook verschijnt mogelijk deze maand

In een tweet, die helaas alleen voor de betalende volgers van Young te zien is, wordt duidelijk dat de 15-inch MacBook Air eraan komt. Wanneer de nieuwe laptop van Apple precies verschijnt is niet duidelijk, maar dat we niet te lang hoeven te wachten staat vast.

Ross Young laat weten dat, gezien de massa van de beeldschermproductie, de veelbesproken MacBook Air eind april of begin mei op de markt verschijnt. Apple kan binnenkort dus iets voor ons in petto hebben.

Die productie begon in februari en werd in maart opgeschaald. Om de lancering eind deze maand of begin volgende maand te realiseren moet Apple die productie nog een keer opschalen. Iets dat het, volgens Young, dus gedaan heeft.

👀 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

Wat kunnen we verwachten?

Goed. Een 15-inch MacBook Air staat dus op het punt van lanceren. Voor sommige consumenten is het een concept wat al tijden aanspreekt, maar wat mag je eigenlijk verwachten?

Om heel eerlijk te zijn niet heel veel schokkends. Het gaat om een laptop met hetzelfde ontwerp als de M2 MacBook Air, maar dan wel met een groter scherm. Sommige geruchten verwijzen naar de introductie van Apple’s M3-chip, maar heel veel zekerheid is er nog niet.

Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat de productie van die processor pas in het najaar van 2023 start. Apple voorziet de 15-inch MacBook Air dus naar alle waarschijnlijkheid van een M2 Pro of M2 Max-chip, wat het product zeer interessant maakt.

Mocht het gerucht van Ross Young waar zijn, dan wacht Apple dit jaar dus niet tot WWDC met de introductie van zijn nieuwe MacBook Air. Vorig jaar werd het M2-model wel aangekondigd tijdens de ontwikkelaarsconferentie.