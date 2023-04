Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Helaas: die Apple Glass gaat nog heel lang op zich laten wachten

Recente geruchten impliceren dat de veelbesproken Apple Glass nog lang op zich laat wachten. De revolutionaire AR-bril verschijnt op z’n vroegst pas in 2026.

Dat is het nieuws dat de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo vandaag naar buiten brengt. De ‘vertraging’ komt voornamelijk door de metalens-technologie die nog volop in ontwikkeling is bij Apple.

Apple Glass laat op zich wachten

De metalens-technologie is precies wat de Apple Glass bijzonder maakt. Het vervangt de covers van plastic die doorgaans op brillen, maar ook op andere apparaten te vinden zijn.

Mocht Apple zo ver zijn om de technologie volledig onder de knie te krijgen, duurt het nog wel even voordat we daadwerkelijk de Glass zien. Volgens Kuo wil het Amerikaanse bedrijf eerst Face ID voorzien van een metalens.

In 2024 zal de iPad Pro als eerste de technologie krijgen. Mocht dit ook een succes zijn, krijgt de iPhone een metalens in 2025 of 2026. Daarna, in 2026 of 2027, zal het Amerikaanse bedrijf de Apple Glass op de markt brengen.

Het gaat hierbij om een bril die digitale content over de ‘echte’ wereld kan leggen. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om in realtime te navigeren of berichtjes te checken.

Vanaf 2028 gaan we los

Ming-Chi Kuo verwacht dat de Apple Glass dus vanaf 2026 of 2027 zal verschijnen, maar een heel groot succes verwacht hij op dat moment nog niet. De analist zegt dat de technologie tussen 2028 tot 2030 pas echt tractie gaat krijgen.

Het is echter de eerste keer in jaren dat Ming-Chi Kuo weer eens spreekt over de Apple Glass. Hoewel hij in het verleden eerst het AR-project rond 2025 verwachtte, zei hij er later niets meer over. Destijds sprak Kuo ook over de introductie van AR-contactlenzen, maar die laten waarschijnlijk nog lang op zich wachten.

Waar we mogelijk niet heel lang meer op hoeven te wachten, is de AR/VR-headset van Apple. De verwachting is dat we deze rond WWDC 2023 te zien krijgen. Maar daar vertelt collega Jeroen je alles over.