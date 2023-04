Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Trainen als een superheld met nieuwe Marvel-app voor iPhone

Om een superheld te spelen in de Marvel-films moet een acteur een flink aantal uren in de sportschool spenderen. Met deze nieuwe app voor je iPhone train je samen met de superhelden uit de films.

Marvel Move is een fitness-compagnon op je iPhone met al jouw favoriete Marvel-personages. De game is een samenwerking tussen de comics-gigant en de studio Six to Start.

Lekker fit worden met Doctor Strange in je iPhone

Met Marvel Move wordt je tijdens het fitnessen ondersteund door verscheidene personages uit de Marvel-comics. Naast een constante stroom aan nieuwe updates zou er ook een verhaallijn in de game zitten, die bij elke update van de iPhone-app wordt uitgebreid, iets dat overigens ook beloofd werd voor de geflopte Marvel’s Avengers game.

Tijdens het fitnessen zou je de iconische superhelden van Marvel assisteren tijdens ‘epische’ missies. Er zijn bij de lancering vijf verhaallijnen beschikbaar. Deze gaan over de personages Loki en Thor, de X-Men, Hulk, Daredevil en Doctor Strange die samenwerkt met de Scarlett Witch (in contrast tot Multiverse of Madness).

Hoewel de iPhone-app misschien niet ook aspecten als je dieet meeneemt, zoals Thor-acteur Chris Hemsworths app dat wel doet, kun je wel gewoon instellen hoe ver en voor hoelang je nou wilt gaan rennen. Ook worden er trainingen aangeboden om de vijf en tien kilometer te bereiken. Of om uiteindelijk natuurlijk een hele (of halve) marathon te rennen.

Een Marvel-superheld in de maak

De iPhone-app zou ook mentale gezondheid aanmoedigen, maar hoe dat precies werkt is nog niet duidelijk. Het prijskaartje dat Marvel erop heeft geplakt is wel al bekend, 75 dollar voor een jaar. Dit zou overigens ook het standaardabonnement zijn, dus of er andere mogelijkheden zijn valt nog te bezien.

Marvel Move moet in de zomer van 2023 uitkomen op iPhone en Android apparaten. Je kunt je nu al inschrijven voor de pre-sale als je staat te popelen om te worden uitgescholden door Wolverine.