Steve Jobs vertelt over zijn eigen leven in intrigerend gratis e-book

Steve Jobs is natuurlijk de man achter het grote succes van Apple. Door anders te denken wist hij een aantal bijzondere producten te lanceren zoals de Mac en de iPhone. Hoe hij dat allemaal deed? Dat vertelt hij zelf in een gratis e-book.

Als je aan Apple denkt, komt waarschijnlijk meteen Steve Jobs in je op. Er zijn al veel boeken over hem en Apple verschenen en nu is er een nieuw exemplaar aan toegevoegd. Toch heeft deze iets moois: je haalt ‘m helemaal gratis binnen op je iPhone of iPad.

Steve Jobs zoals je ‘m nog niet kent

Het nieuwe boek over de Apple-oprichter heeft de toepasselijke naam Make Something Wonderful. Op de voorkant van het boek zien we een foto uit zijn jongere jaren. De ondertitel is “Steve Jobs in his own words”. Het is dan ook echt een soort archief over de Apple-oprichter.

Wat maakt dit boek echt anders dan alle andere boeken over Steve Jobs? Deze biografie is een verzameling van zijn leven en carrière in zijn eigen woorden. We zien daarin onder andere e-mails, toespraken en interviews van de oprichter van Apple. Alles is dus precies zoals hij geschreven en gezegd heeft.

Het is een echte tijdlijn op chronologische volgorde waar dus allerlei documenten in zijn te vinden. Het mooie is dat er ook zaken instaan die nooit eerder gepubliceerd zijn. Je komt dus ongetwijfeld weer iets nieuws te weten over de Apple-oprichter.

Zo lees je het boek over de Apple-oprichter

Maar dit e-book bestaat niet alleen uit tekst. Ook zijn er een aantal foto’s van Steve Jobs in te vinden. Hierop zien we hoe Steve zijn jeugd doorbracht. Ook bijzonder is de toevoeging van de transcriptie van zijn Macworld-keynote uit 2007. Daar kondigde hij de eerste iPhone aan.

Wil je het nieuwe e-book over Steve Jobs zelf lezen? Deze is te vinden in de Boeken-app op je iPhone en iPad als je op de naam van de Apple-oprichter zoekt. Voeg ‘m toe aan je lijst en je vind ‘m meteen.

Ook is het mogelijk om dit werk te lezen in je browser via de website van het Steve Jobs Archive. Lees je liever op een Kindle of Nook? Daarbij is het ook mogelijk om ‘m in ePub te downloaden. Daar staat ook per fabrikant uitgelegd hoe je deze biografie binnenhaalt.