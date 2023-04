Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Spotify voor iPhone maakt eindelijk optimaal gebruik van iOS 16

Populaire streamingdienst Spotify komt, maanden na zijn lancering, eindelijk met de juiste ondersteuning voor iOS 16. Hierdoor gebruiken consumenten met een iPhone de applicatie nu ook optimaal via het vernieuwde thuisscherm.

Dat werd tijd, want sinds de komst van iOS 16 bleef Spotify qua functionaliteiten achter. Het zorgde er snel voor dat de iPhone-app functioneerde met het Dynamic Island en daar bleef het eigenlijk bij. Versie 8.8.26 is nu beschikbaar en brengt daar dus verandering in.

Spotify dropt iOS 16-ondersteuning iPhone

De nieuwe versie van Spotify ondersteunt vanaf nu dus de thuisschermwidgets van iOS 16. Middels deze weg is het makkelijk voor iPhone- en iPad-gebruikers om vanaf het vergrendelscherm muziek te regelen.

Wie het scherm van zijn iPhone voorziet van de widget kan direct genieten van allerlei muziek. Zo opent de snelkoppeling recent afgespeelde artiesten, afspeellijsten, albums of je favoriete podcast. En dat is natuurlijk de Freakin’ Nerds podcast die wij voor je maken. ­čśë

Spotify en Apple: een ingewikkelde relatie

Spotify is laat met het uitrollen van de iOS 16-widget. Zeker in vergelijking met de concurrentie voelt het een beetje als mosterd na de maaltijd. Al begrijpen we, gezien de relatie met Apple, dat de ondersteuning voor de widget niet hoog op het prioriteitenlijstje stond.

Spotify en Apple gaan zeker door ├ę├ęn deur, maar hebben wel een ingewikkelde relatie. Waar er enerzijds uitstekend samengewerkt wordt voor de ontwikkeling van CarPlay-ondersteuning en een Apple Watch-app, staan de twee soms ook lijnrecht tegenover elkaar.

De streamingdienst beschuldigt Apple bijvoorbeeld van monopoliegedrag en lijkt zelfs een rechtszaak te winnen in Europa. Niet de allerbeste vrienden, dus.

Widgets installeren op je iPhone

Gelukkig is Spotify inmiddels wel zover dat het optimaal gebruikmaakt van de iPhone. Abonnees van de streamingdienst zetten de handige widget dus met de nieuwe update op hun smartphone die draait op iOS 16.

Het instellen en toevoegen van een dergelijke widget is eigenlijk vrij gemakkelijk. We leggen het je stap voor stap uit:

Hou het toegangsscherm ingedrukt op een leeg plekje Druk vervolgens op Pas aan Selecteer Toegangsscherm Onder de tijd krijg je een plusje te zien met VOEG WIDGETS TOE Selecteer de optie en kies voor Spotify Zoek naar de ideale widget voor jou thuisscherm en voilà!

Zoals eerder bij Apple Music en Tidal al mogelijk was, kun je nu dus ook Spotify bedienen vanaf het eerste scherm dat je ziet. Lekker hoor!