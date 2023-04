Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De eerste wifi-koptelefoon met lossless audio komt uit onverwachte hoek

Vandaag de dag mogen we zeker niet klagen over de uitstekende kwaliteit van koptelefoons. Toch valt er, ondanks bijvoorbeeld Apple’s AirPods Max of Sony’s WH-serie, nog steeds wel veel te behalen als het gaat om de audiokwaliteit van een headset. Sonos had hier grootse plannen voor, maar is een grote onbekende die met de eer van een draadloze lossless wifi-headset aan de haal gaat.

Audiogigant Sonos, bekend van onder andere uitstekende speakers, loopt al enige tijd te roeptoeteren dat ze met een lossless wifi-headset op de markt komen. Maar toen de CEO van het bedrijf meldde dat ze zich alleen wilden richten op bestaande productgroepen, werd het stil rondom dit nieuwe project.

HED pakt het stokje van Sonos over

We hoopten al op een wifi-headset met lossless audio en gingen er dan ook prompt vanuit dat juist Sonos die wens zou inwilligen dit jaar. Het relatief onbekende bedrijf HED pakte echter het stokje over en komt nog dit jaar met de HED Unity. HED is een start-up uit Zwitserland en probeert een apparaat uit te brengen dat die unieke feature heeft.

De AirPods Max of de Sony WH-1000XM5 (gezien als uitstekende koptelefoons in hun prijsklasse) kunnen namelijk één ding niet: draadloos lossless audio. Daarom was het enthousiasme ook groot toen het gerucht ging dat Sonos aan een dergelijke koptelefoon werkte. HED is het bedrijf dus te snel af en beweert dat de Unity in staat is om ‘full fidelity’ te pushen met 24bit/96kHz, iets wat bestaande koptelefoons dus niet kunnen.

🎵 Wat is lossless audio? Lossless audio is een digitaal audioformaat dat de oorspronkelijke kwaliteit van het opgenomen geluid behoudt zonder enige compressie of dataverlies. MP3 laat bijvoorbeeld sommige van de oorspronkelijke gegevens weg om kleinere bestandsgroottes te creëren. Lossless formaten zoals FLAC, ALAC of WAV geven je alle oorspronkelijke gegevens, resulterend in een nauwkeuriger en hogere-fidelity reproductie van de oorspronkelijke opname. Lossless audio wordt vaak verkozen door audiofielen en muziekprofessionals die de best mogelijke geluidskwaliteit eisen.

Tijd om te feesten? Nog niet bepaald. Zo is de hoogste kwaliteit van Apple Music ‘slechts’ 24bit op 192kHz. En wil je van die kwaliteit genieten dan is een bedrade koptelefoon (vooralsnog) een must. Een DAC-speler is ook wel verdraaid handig. Dat betekent wel dat Unity op de toekomst is voorbereid.

Nu heb je als consument nog altijd de optie om te wachten op de AirPods Max 2. Maar een releasedatum voor de opvolger is nog altijd onbekend. Zelfs qua geruchten blijft het angstvallig stil. Wachten op een Sonos-koptelefoon is ook een optie, maar het is verre van zeker dat die er ooit gaat komen.

Topkwaliteit voor een topprijs

Qua specs mag je zeker niet klagen als je een Unity koopt. De HED-koptelefoons hebben een frequentieresponsbereik van 20Hz-22kHz (en dat hoogste is feitelijk al onhoorbaar). Daarnaast krijg je dus lossless audio dankzij wifi-streaming.

Mocht dat niet genoeg zijn: als je geen wifi-verbinding hebt kan je natuurlijk ook gebruikmaken van Bluetooth 5.3. Ook zijn er 12 microfoons die onder andere helpen met ruisonderdrukking.

De HED Unity’s klinken dus (theoretisch) als een droom, maar daar moet je ook wel flink wat knaken voor ophoesten. Ze kosten ‘slechts’ 2000 euro, een prijs die een Sonos-headset waarschijnlijk ook zou hebben. We zijn nu dan ook verdraaid benieuwd hoe goed ze klinken in vergelijking met andere high-end koptelefoons.