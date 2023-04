Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: SkyShowtime is verborgen schat onder de streamingdiensten

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel laat vandaag SkyShowtime eens even zien, want die verdient meer aandacht.

De wereld van streamingdiensten zit tegenwoordig bomvol. Alle grote studio’s zijn wel geïnteresseerd in zo’n maandelijks bedrag van duizenden abonnees. Naast de meest bekende spelers is SkyShowtime ook absoluut de moeite waard, en dit is waarom.

Op de bank met je iPad en de catalogus van SkyShowtime

De streamingdienst is een samenwerking tussen een aantal bekende studio’s. Denk aan Dreamworks, Universal en Paramount Pictures. Buiten Nederland hebben een paar van deze bedrijven hun eigen streamingdiensten (denk aan Peacock en Paramount+), maar hier hoef je alleen SkyShowtime op je iPad of iPhone te installeren.

De content die je op SkyShowtime vindt, varieert natuurlijk lekker van genre. Als je zin hebt in een science-fiction actie-serie kun je bijvoorbeeld Halo aanslingeren, of de drama-western Yellowstone als dat meer je ding is. De spionnen-serie Rabbit Hole wordt nu al gezien als een van de beste van dit jaar. (Tip: houd de films die je kijkt bij met Letterboxd.)

Ook aan de kleinere zielen is gedacht, er staat een flinke lading met series van Nickelodeon op de dienst. Zet de kinderen dus lekker op de bank met een iPad, of stream de content naar je Apple TV.

Goedkoper dan veel andere streamingdiensten

Per maand betaal je zeven euro voor deze gigantische bibliotheek, waarbij je vijf profielen aan kunt maken. Het is natuurlijk ook mogelijk om content te downloaden, zodat je elk moment kunt kijken. Ben je nou echt ontzettend fan van SkyShowtime en is de app niet meer van je iPad te slaan, dan kun je ook gelijk een abonnement van een jaar afsluiten. Dat gaat je 55 euro kosten.

Ben jij nou geïnteresseerd in deze App Store Parel, dan kun je deze nu downloaden in de App Store.