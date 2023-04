Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Siri is een slimme assistent zonder manieren, maar zo onderbreekt ze je niet meer

Siri is in veel dingen goed, maar de slimme assistent heeft er ook een handje van om je midden in je vraag of zin te onderbreken. Gelukkig zijn er een aantal manieren om ervoor te zorgen dat Siri je laat uitpraten.

Luistert Siri niet lang genoeg naar je, waardoor je je hele commando weer opnieuw kunt opnoemen? Dit is eenvoudig op te lossen door de zijknop van je iPhone of iPad ingedrukt te houden om de virtuele assistent op te roepen. Maar er is nog een mogelijkheid.

Zo onderbreekt Siri je niet meer

Het stellen van je vraag is een stuk makkelijker en sneller als je Siri kunt oproepen via het ‘H√© Siri’-commando. Maar hoe zorg je er dan voor dat de slimme assistent blijft luisteren? Goed nieuws: de oplossing zit verborgen in de instellingen van je iPhone of iPad.

Open de Instellingen van je iPhone of iPad en scrol naar beneden tot je Toegankelijkheid tegenkomt. Tik erop en open onderin bij het gedeelte Algemeen op Siri. Onder Siri-pauzetijd kun je instellen hoelang de assistent wacht tot je klaar bent met spreken.

Deze functie staat van zichzelf ingesteld op Standaard, maar het is ook mogelijk om dit langer of korter te maken. In dit geval kiezen we uiteraard voor Langer. Dit betekent wel dat er een grotere pauze tussen je commando en de reactie van Siri kan komen te zitten, maar de assistent zal je in elk geval niet meer zo snel onderbreken.

Haal meer uit de slimme assistent

Nu we toch bezig zijn om meer potentie uit Siri te halen, delen we graag nog een aantal magistrale opdrachten die onmisbaar zijn als iPhone-gebruiker. Zo kun je de slimme assistent bijvoorbeeld haarfijn gebruiken om je updates te geven over het weer, het nieuws, je agenda en andere dingen die belangrijk zijn. Maar er is meer.

Je kunt Siri zelfs instellingen laten wijzigen of je iPhone uit laten schakelen. Je hoeft het alleen maar te vragen. Als kers op de taart is er een handig trucje om je een echte tovenaar √° la Harry Potter te voelen, door simpelweg de spreuken ‘Lumos’ en ‘Nox’ te gebruiken om de zaklamp te bedienen.