Siri onthult verborgen potentie iPhone door 5 magistrale opdrachten

Siri is de ultieme slimme assistent voor iedere iPhone-gebruiker. De spraakassistent helpt je bij het uitvoeren van alledaagse taken op je smartphone, wat je leven een stuk makkelijker maakt. Een aantal opdrachten zijn zelfs onmisbaar.

Als je Siri niet of nauwelijks gebruikt, kunnen de onderstaande opdrachten je wellicht op andere gedachten brengen. Wat ons betreft zijn ze essentieel om alles uit je smartphone te halen.

Siri-opdrachten die iedere iPhone-eigenaar moet gebruiken

Dit zijn de 5 Siri-opdrachten die iedereen met een iPhone zou moeten gebruiken.

#1 Vraag om updates

Waarom zou je een app op je iPhone openen als je Siri kunt vragen hoe bepaalde zaken ervoor staan? Het is een goed begin van elke dag om Siri te vragen om een update over het weer, het nieuws, je herinneringen en je agenda. Zo ben je direct op de hoogte van alles wat belangrijk is die dag.

#2 Pas instellingen aan

Siri kan veel meer dan alleen informatie voorschotelen. Zo is de spraakassistent van je iPhone ook in staat om instellingen te wijzigen, zoals de schermhelderheid. Vind je het scherm momenteel te fel? Vraag dan aan Siri om het voor je te dimmen! Zo makkelijk kan het zijn.

#3 Laat je iPhone uitschakelen

Nog makkelijker is het misschien wel dat Siri ook in staat is om je iPhone uit te zetten. Je hoeft het alleen maar te vragen en vervolgens te bevestigen. Dit kan superhandig zijn als je toestel plots niet meer reageert op je aanrakingen. Het opnieuw starten van je smartphone kan eventuele problemen vaak verhelpen.

#4 Waan je een echte tovenaar

Voor de grootste Harry Potter-fans is de kans klein dat ze nog niet van dit volgende trucje weten. Het is namelijk mogelijk om door middel van spreuken de zaklamp van je iPhone aan en uit te zetten.

Zeg ‘Hé Siri, Lumos’ om de zaklamp in te schakelen en gebruik de spreuk ‘Nox’ om hem weer uit te doen. Daarnaast kun je een app openen door ‘Accio’ te zeggen, gevolgd door de naam van de app.

#5 Zet een timer of wekker

Je kunt Siri natuurlijk op ieder moment van de dag om het tijdstip vragen, maar de assistent is ook een kei in het zetten van wekkers en timers. Zo hoef je tijdens het koken nooit meer met bevuilde vingers te zoeken naar de Klok-app op je iPhone. Het zal je heel wat tijd en moeite besparen.