Maker Pokémon Go komt met nieuwe AR-game Monster Hunter

Toen Pokémon GO uitkwam leek het wel alsof iedereen met een iPhone de game aan het spelen was. Ontwikkelaar Niantic had goud in de handen en de game blijft tot op de dag van vandaag nog populair. Nu komt het bedrijf met een vergelijkbaar concept, nu gebaseerd op de gaming-franchise Monster Hunter.

Er zijn de afgelopen jaren al een aantal games uitgekomen die een vergelijkbaar concept hebben als Pokémon GO. Denk aan Jurassic World Alive, The Witcher: Monster Slayer en Pikmin Bloom. Monster Hunter behoort nu dus ook tot die club.

Monster Hunter komt naar je iPhone

De game, die overigens Monster Hunter Now heet, tekent een samenwerking tussen Niantic en Capcom, de studio achter de franchise. De iPhone-game maakt gebruik van dezelfde Augmented Reality-technieken waar Niantic dankzij Pokémon GO dus zo bekend mee is.

In Monster Hunter One draait alles om het (houd je vast) jagen op monsters. Door de juiste pantsers en wapens te verzamelen kun je steeds sterkere en imposantere monsters aan. Niantic heeft al laten zien dat bijvoorbeeld de iconische Rathalos te vinden is in de iPhone-game.

Het samenwerken om dit soort gigantische wezens te verslaan is ook een groot onderdeel van wat Monster Hunter voor velen interessant maakt. In de game zul je dan ook met andere spelers die het spel op de iPhone hebben staan kunnen samenwerken om de monsters te verslaan.

Pokémon GO’s trucje in een ander sausje

We kunnen verwachten dat deze nieuwe game van Niantic dus weer gebruikmaakt van de AR-technieken die ook te zien zijn in Pokémon GO. Hiermee gebruik je je iPhone om de wezens uit Monster Hunter te bekijken (en bevechten) alsof die in de echte wereld staan. De ontwikkelaar heeft ook aangegeven dat de game voor iedereen op te pakken moet zijn, ook als je nog nooit een game uit de franchise hebt gespeeld.

Monster Hunter Now moet in september van 2023 uitkomen, maar je kunt je nu al inschrijven voor een gesloten beta van de iPhone-game. Volgens Niantic is deze beschikbaar voor zo’n tienduizend mensen.