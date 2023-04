Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5x slimme lampen die perfecte weerstand bieden tegen Philips Hue

Smart homes zijn een interessante ontwikkeling in de wereld van technologie. Philips Hue is dan ook een zeer populaire optie dankzij de lampen die het bedrijf produceert.

Deze zijn simpelweg via je telefoon te besturen met de app (al bieden alternatieven daarvoor ook nog meer opties). Maar wie weet ben je na verloop van tijd wel uitgekeken op de Hue-producten of vind je ze simpelweg te duur.

5 machtige alternatieven Philips Hue

Ben je helemaal toe aan iets nieuws of gewoon aan het oriënteren op hoe je jouw Smart Home tot stand kunt brengen? Wij hebben hier vijf alternatieven voor Philips Hue op een rijtje gezet.

#1 Nanoleaf is een soort ribbelige Philips Hue

Nanoleaf staat vooral bekend om de lichtgevende muurpanelen, maar het bedrijf maakt ook lichtbolletjes die er uniek uitzien. Nanoleaf’s lichtbollen kunnen ook gewoon verbonden worden met de HomePod van Apple en de slimme speakers van Google.

De lichtstrips van Nanoleaf zijn overigens ook gewoon te integreren in je Smart Home. Met een prijs per lichtbol van zo’n 20 euro zit je qua budget ook ietsje onder die van Hue.

#2 LIFX: Hue-alternatief met Wi-Fi en Bluetooth

Dit Philips Hue-alternatief biedt lampen aan die via Wi-Fi en Bluetooth werken. Je hebt dus geen hub of Bridge nodig om jouw netwerk van lichten op te zetten.

Verder ondersteunen de lampen van LIFX vrijwel elke grote virtuele assistent, dus je kunt binnen de kortste keren als een soort Tony Stark door je huis lopen. Je legt voor de LIFX producten ongeveer hetzelfde neer als dat je bij Hue zou doen.

#3 Philips WiZ: het broertje van Hue

Ondanks dat de WiZ producten onderdeel zijn van de Philips-familie, werken deze lampen helaas niet samen met het ecosysteem van Philips Hue. Dat kan onder andere komen door het ontbreken van een hub (Wi-Fi en Bluetooth zijn je vrienden hier).

Dat wil echter niet zeggen dat deze lampen een slecht alternatief zijn. Integendeel, de lichtbollen functioneren prima en de WiZ-app biedt genoeg opties om de lampen aan te passen. Waarschijnlijk door het gebrek aan Hub-ondersteuning krijg je deze lampen ook voor een iets zachter prijsje dan die van Hue, ook hier zo rond de 20 euro per lamp.

#4 ECOLOR: alternatief met interessante designs

Naast de bekende lichtbollen en LED-strips heeft ECOLOR nog een paar andere interessante ontwerpen om zich van Philips Hue te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan een tafellamp in de vorm van een halve maan, die zo’n 40 euro uit je rekening slurpt.

En daar heb je niet eens een hub voor nodig. Let wel op, deze lampen bestuur je alleen via Bluetooth. De prijs reflecteert dit weer, per lichtbolletje betaal je maar een tientje.

#5 Yeelight: Hue-alternatief met Motion Sensor-lampen

Als laatste alternatief biedt Yeelight naast standaard lampen en strips ook Motion Sensor-lampen voor in je kast en zijn er recentelijk zeer intrigerende lichtblokjes aangekondigd die je ook zelf kunt aanpassen.

Een prima keuze als je Philips Hue even zat bent dus. En de prijs valt dan ook weer mee.