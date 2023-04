Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: hoe je de iPhone 14 nu goedkoper binnenhaalt

Afgelopen najaar presenteerde Apple de iPhone 14 en sinds kort kun je zelfs een gele variant op de kop tikken. De smartphones zijn nu goedkoper bij Amazon.

Het is geen verrassing dat Apple elk jaar met een nieuwe variant van de iPhone komt. De meest recente is de iPhone 14. Die heeft een behoorlijk prijskaartje, maar is nu in de aanbieding bij Amazon.

De iPhone 14 als ideale smartphone

Als je een fijne smartphone wil met een even zo’n fijn besturingssysteem, kom je al snel bij Apple uit. Doordat het beide door hetzelfde bedrijf wordt gemaakt, is het optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor is de iPhone 14 de ideale keuze als je een goede telefoon wil, maar niet al het extra’s van de Pro nodig hebt.

Maar goed, wat krijg je nou precies als je de smartphone koopt? Dit toestel beschikt over een 6.1 inch Super Retina XDR-scherm. Hiermee zie je jouw series, films en video in goede kwaliteit. Die maak je overigens ook zelf, want je filmt nu in 4K Dolby Vision.

Met die camera maak je niet alleen goede video’s, de twee lenzen achterin zorgen ook voor prima foto’s. De geavanceerde software zorgt ervoor dat elke foto beter belicht is op de iPhone 14, ten opzichte van diens voorganger.

Nu goedkoper bij Amazon

Onder de motorkap zit de razendsnelle A15 Bionic-chip. Deze is niet helemaal nieuw voor de iPhone 14, want je kon ‘m al terugvinden in de 13 Pro. Desondanks heeft Apple de telefoon toch sneller weten te maken door ‘m wat aan te passen.

Mocht je dus een nieuwe iPhone willen, dan is de 14 een goede keuze en dan vooral omdat je ‘m nu goedkoper aanschaft. Voorheen betaalde je voor de smartphone 1.016 euro. Inmiddels is de prijs bij Amazon gezakt tot 868 euro, wat dus een daling van 15 procent betekent. Je vindt de aanbieding hier.