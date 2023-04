Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

3 functies die we maar al te graag op een MacBook zien

De MacBook van Apple heeft een prachtige, strakke uitstraling en zit boordevol handige functionaliteiten, maar dat laat niet weg dat er ook wat dingetjes beter kunnen. Later dit jaar verwachten we macOS 14 en we hopen dat de volgende features terug zullen keren in deze update.

Het is natuurlijk niet zeker dat deze functies ook daadwerkelijk naar je MacBook komen, maar het zou wel een aangename toevoeging zijn aan de laptop die gelukkig van zichzelf al heel wat in zijn mars heeft. Deze features zien we graag terug.

MacBook: hier hopen we op

Wil je weten welke nieuwe functies we graag zien op de MacBook. Hier komen ze.

#1 Dynamic Island op de MacBook

Toen de iPhone 14 Pro verscheen werden we aangenaam verrast met het Dynamic Island. We zien zeker een kans dat Apple iets soortgelijks naar de MacBook brengt en eerlijk gezegd hopen we daar ook op. Een zwevende bubbel bovenin het scherm kan je eenvoudig op de hoogte houden van sportuitslagen en andere live-meldingen.

Daarnaast zou je eenvoudig een bericht kunnen versturen zonder de bijbehorende app te hoeven openen. Gebruikersgemak voor alles! En misschien rockt de MacBook het dynamische eiland nog wel beter dan je iPhone…

#2 Notificatiesynchronisatie

Op je iPhone, je MacBook én op je iPad ontvang je dezelfde notificaties en ze verdwijnen niet als je ze op het ene apparaat hebt weggeveegd. Het is bizar dat Apple normaal gesproken zo goed inzet op continuïteit, maar dat niet doet voor meldingen.

Bovendien zou het fijn zijn als meldingen die je op je iPhone ontvangt, automatisch doorgestuurd kunnen worden naar je MacBook. Als je achter je laptop zit, wil je niet constant wegkijken op je smartphone om te zien welke melding er binnen is gekomen.

#3 Stage Manager

De meest irritante nieuwe functie op je MacBook op dit moment is toch wel Stage Manager. Het werkt voor geen meter. Wat ons betreft mag Apple wel eens goed naar de concurrentie kijken. Microsoft doet het met Windows een stuk beter als het gaat om venstermanagement.

Multitasken op een MacBook wordt er met Stage Manager echt niet beter op. Vooral als je meerdere schermen gebruikt is de feature een regelrechte ramp. Je kunt simpelweg niet snel en efficiënt je vensters verplaatsen of op elkaar stapelen. We hopen dat Apple Stage Manager de komende tijd van een update voorziet, zodat multitasken geen aanfluiting meer is.