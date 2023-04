Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Die MacBook Air uit 2020 is om deze redenen nog altijd een goede deal

Als je de beste MacBook Air van het moment wil, dan is er ongetwijfeld geen andere keuze dan te kiezen voor het 2022-model met M2-chip. Als je echter kijkt naar de prijs- en prestatieverschillen ten opzichte van het 2020-model met M1-chip, zijn er genoeg redenen te bedenken om juist die laptop te verkiezen.

Zelfs nu er mogelijk een 2023-model van de MacBook Air onderweg is, is de 2020-versie nog altijd een goede keuze. Vooral als je voor een compacte laptop wil gaan, met uitstekende prestaties. Dit is waarom.

#1 Prestaties MacBook Air (2020) nog altijd indrukwekkend

De M2-chip heeft dan wel betere prestaties dan de M1-chip, maar dat neemt niet weg dat de MacBook Air (2020) met M1 anno 2023 niet nog steeds een krachtige laptop is. Voor de meeste taken staat de laptop met M1-chip zeker zijn mannetje.

Het is een allround laptop, waarmee je ook prima kunt photoshoppen en af en toe een video mee kunt bewerken. De 2022-versie van de MacBook Air kan dat op papier beter, al valt het verschil in de praktijk best mee. Als je veel foto’s en video’s bewerkt ben je bovendien beter af met een MacBook Pro.

#2 Betere prijs-kwaliteitverhouding

De prijs-kwaliteitverhouding van de MacBook Air (2020) met M1-chip is wat ons betreft beter dan bij het 2022-model met M2-chip. Waar laatstgenoemde begint bij een prijskaartje van iets meer dan 1.500 euro, ligt dat bij de M1-variant op iets boven de 1.200 euro.

Als je graag aan de slag wil met de hardware van Apple of simpelweg niet zonder macOS kan, dan is de MacBook Air uit 2020 een prima keuze voor een aangenamere prijs. Dat bespaart je tot weer minstens 300 euro.

#3 Apple Silicon in je MacBook Air (2020)

De Air uit 2020 maakt zoals we eerder al noemden gebruik van Apple’s eigen M1-chip. Dat betekent onder meer dat de laptop snel uit de slaapstand kan ontwaken met een simpele tik op het trackpad of het toetsenbord.

Er is bovendien geen ventilator aanwezig in de MacBook Air met M1-chip, waardoor de laptop nooit en te nimmer zal klinken als een opstijgend vliegtuig (tenzij je een filmpje van een landingsbaan afspeelt op YouTube). In vergelijking met je huidige Intel-model heb je dus met een mooie upgrade te maken.