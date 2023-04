Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Historisch, maar niet positief: situatie Mac slechter dan Apple had verwacht

Hoewel Apple in het tweede kwartaal van 2023 al een moeilijke tijd voor de Mac voorspelde, lijkt het nog slechter te gaan dan het had verwacht. Naar verluidt heeft het Amerikaanse bedrijf de gehele productie van de M2-chips twee maanden stil moeten leggen.

Die informatie is afkomstig van Zuid-Koreaanse website The Elec. Bronnen binnen leveranciers melden dat Apple twee maanden lang geen kant op kon en dat de hervatte productie een fractie is van wat het ooit was.

Situatie Mac slechter dan Apple had verwacht

Tijdens de bekendmaking van de eerste kwartaalcijfers van fiscaal jaar 2023 zei Apple het al: de Mac verkeert zich in zwaar weer. Waar de productcategorie in hetzelfde kwartaal een jaar eerder nog 1,085 miljard dollar waard was, leverde het nu 7,74 miljard dollar op.

Hoewel Apple in eerste instantie dacht voldoende rekening te houden met tegenvallende cijfers, blijkt nu dat het slechter gaat dan verwacht. The Elec meldt dat het Amerikaanse bedrijf de productie van zijn M2-chips, na een complete stop in januari en februari, in maart weer hervat heeft.

Het niet terugschroeven, maar compleet stoppen van een productie is historisch voor Apple. Het Amerikaanse bedrijf heeft productieplannen wel eens gewijzigd, maar volledig stilleggen deed het nooit. Iets dat, wat de Mac betreft, misschien wel een pijnlijk punt blootlegt.

Is het de iPad, M1 of toch iets anders?

De vraag die we ons stellen is natuurlijk wat de reden achter de tegenvallende cijfers is. Tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers wees Apple CEO Tim Cook voornamelijk naar het succes van de M1-chip.

“De vergelijking is lastig, want vorig jaar rond deze tijd werd de extreem succesvolle M1 MacBook Pro ge├»ntroduceerd”, liet hij weten. En hoewel dat een uitstekend punt is, lijkt het stilleggen van de productie toch wel iets meer te zeggen.

Apple verkoopt minder M2-Macs dan het in eerste instantie dacht dat het zou doen. Dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat de iPad een steeds gevaarlijkere concurrent van de Apple-computer begint te worden. Of dat Apple gewoon iets te veel had verwacht van zijn nieuwe computers. Dat kan natuurlijk ook…