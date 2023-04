Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

LEGO-game Brick Tales komt eindelijk naar Apple iPhone en iPad

Ooit de behoefte gehad om op je iPhone of iPad los te gaan met een LEGO-game? Die kans is dus nu zeker aanwezig. Het Deense bedrijf geeft je in samenwerking met ClockStone Studio en Thunderful de mogelijkheid om als een malle te bouwen met Brick Tales.

Lego Bricktales is op 27 april beschikbaar op iPhones en iPads. Het maakt gebruik van een ‘steen-voor-steen’-bouwmechanisme om werelden, voertuigen en meer te creëren. Met andere woorden: je kunt bouwen wat je wilt en een wereld maken zoals met rainbows (kleine referentie aan LEGO Movie, maar soit).

LEGO biedt iPhone- en iPad-bouwers alle ruimte

Spelers krijgen op iedere locatie een set stenen en moeten een constructie verzinnen die functioneert. Naast puzzels en opdrachten biedt het spel ook meer bouwmogelijkheden in het pretpark om de attracties aan te passen.

Dan rest de vraag of het zo insane wordt als bijvoorbeeld Sim City, of City Skylines. Misschien zelfs RollerCoaster Tycoon of Planet Coaster? We denken van niet.

De makers zijn er (natuurlijk) wel enthousiast over. “Iedereen houdt van LEGO-stenen, en wij zijn geen uitzondering, dus we zijn ontzettend blij dat we de kans krijgen om aan een LEGO-videogame te werken”, zegt Tri Do Dinh, Game Designer bij Clockstone.

“We hopen dat je geniet van deze eerste kijk op LEGO Brick Tales en veel plezier hebt bij het onderdompelen in het verhaal van het spel, de sandbox-modus, ontgrendelbare vaardigheden en nog veel meer!”

Wat kunnen we dan verwachten van de relatief goedkope game?

Een wereldreizend avontuur op je Apple-apparaat

Een paar keypoints die gedropt zijn als je deze game speelt op iPhone of iPad:

Beleef een grillig en episch avontuur op je iPhone of iPad van Apple over de hele wereld, boordevol charmante dialogen en leuke geheimen om te ontrafelen.

Prachtige dioramawerelden: verken vijf verschillende verhaallijnen en het pretparkhub, allemaal volledig gebouwd uit LEGO-stenen.

Test je vaardigheden met gevarieerde puzzels.

Bouw je unieke personage: maak je minifigs met veel onderdelen en ontgrendel meer opties geïnspireerd door de werelden die je bezoekt terwijl je door het verhaal vordert.

Maar het is en blijft een iOS-game, dus we gaan dit met argusogen aankijken. Wordt het daardoor slecht? Zeer zeker niet. We hebben al menig mobile-game gespeeld waardoor we echt door op het puntje van onze stoel zaten.

Mooie beloftes, maar laten we eerlijk zijn: gaat ClockStone dit daadwerkelijk voor elkaar krijgen op een Apple iPhone of iPad? Want met andere woorden: een bak vol LEGO zonder dat je hoeft te sorteren klinkt goed. Te goed? Brick Tales komt in ieder geval op 27 april uit.