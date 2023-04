Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Katie Cotton, voormalig PR-hoofd Apple, overleden op 57-jarige leeftijd

Katie Cotton, de voormalig Vice-President of Worldwide Marketing van Apple, is bijna tien jaar nadat ze bij Apple vertrok, overleden op 57-jarige leeftijd. Dat maakte de familie afgelopen nacht bekend.

Cotton stond het beste bekend als hoofd PR van Apple in de tijd dat Steve Jobs nog bij het bedrijf werkte. In 2014 besloot ze, na meer dan twintig jaar bij het bedrijf gewerkt te hebben, te vertrekken. Op 6 april 2023 is ze overleden.

Voormalig PR-hoofd Katie Cotton was een icoon

Tegenover Bloomberg geeft Apple een reactie op het overlijden van Katie Cotton: ‘We zijn intens verdrietig door het overlijden van Katie’, laat het bedrijf weten. ‘Ze was een uitzonderlijk persoon en heeft talloze aandelen gehad in de koers die Apple, gedurende haar carriére van meer dan twee decennia, heeft gevolgd.’

Een aandeel, dat heeft ze inderdaad gehad. Cotton nam in 1996 de rol van Vice President of Communications op zich en zette Apple op meerdere manieren op de kaart. Ze bouwde de mediastrategie en hielp met de organisatie met de iconische presentaties van o.a. de iPhone, iPod en de iPad. Cotton was dé persoon die Steve Jobs beschermde in de tijd dat zijn gezondheid sterk achteruit ging.

Apple is een onderdeel van mijn hart.

In 2014, drie jaar na het overlijden van Steve Jobs, besloot ze Apple te verlaten. Iets wat volgens haar ‘een ongelofelijk moeilijke beslissing’ was. ‘Apple is een onderdeel van mijn hart’, zei ze destijds.

‘Onze gedachten zijn bij haar geliefden en iedereen die een kans heeft gehad om met haar samen te werken’, sluit Apple in het statement af.

De technologiewereld reageert op het overlijden

Hoewel Katie Cotton voor de mediawereld van 2023 minder bekend is, zijn er veel grootheden die in het verleden samenwerkten met het voormalig PR-hoofd van Apple. Er wordt op social media stilgestaan bij de invloed die ze had.

Walt Mossberg, onder andere bekend van de Wall Street Journal en The Verge, laat weten wat Katie zo goed maakte:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Katie brilliantly led the media strategy for the historic run of big products during Jobs’s second tenure running Apple. Here’s a picture of Katie chatting with me on the day the iPhone went on sale at the Fifth Avenue Apple Store in NY. pic.twitter.com/tKlCX2rGiC — Walt Mossberg (@waltmossberg) April 10, 2023

Ook technologiegrootheid Kara Swisher laat van zich horen:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So so very sad — Katie C, the incomparable Apple comms legend: Kathryn Cotton Obituary (2023) – Easton, PA – The Express Times https://t.co/zUTJdWGWis — Kara Swisher (@karaswisher) April 10, 2023

Steven Levy, Editor at Large van Wired, spreekt ook:



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.