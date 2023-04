Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

John Wick 4-ster Keanu Reeves krijgt nieuwe film op Apple TV+

Hoewel John Wick 4 inmiddels de bioscopen verovert, lijkt hoofdrolspeler Keanu Reeves alweer bezig te zijn met het volgende project. De acteur slaat de handen ineen met Jonah Hill en werkt aan een nieuwe film voor Apple TV+.

Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een donkere komediefilm met de naam Outcome. We weten in elk geval wie de film gaat maken en wie erin gaan spelen, maar we hebben nog geen idee wanneer de film precies verschijnt.

John Wick 4‘s Keanu Reeves naar Apple TV+

Jonah Hill en Ezra Woods staan aan het roer van het nieuwe project voor Apple TV+. De twee schrijven samen het script, waarbij Jonah Hill zich voornamelijk bezighoudt met het regisseren van het verhaal. Daarnaast speelt hij ook een grote rol in de film, samen met John Wick 4-ster Keanu Reeves.

Dat Apple TV+ de film binnenhaalt is winst. De titel is dusdanig interessant dat er naar verluidt veel partijen geïnteresseerd waren. De kans is dus groot dat Apple flink in de buidel heeft moeten tasten voor de titel, maar gelukkig heeft het Amerikaanse bedrijf diepe zakken.

Reeves beleeft op dit moment een heerlijk succes met John Wick 4. De film verscheen op 23 maart in de bioscopen en beleefde een fantastisch openingsweekend, waarin hij ruim 73 miljoen dollar opleverde. Twee weken na de lancering staat de teller al op 247 miljoen dollar.

Megaster op de streamingdienst is niet uniek

Keanu Reeves wordt gezien als een van de beste, en vooral meest sympathieke, acteurs die onze planeet rijk is. Dat hij zich bindt aan Apple TV+ is dus goed nieuws, al is zijn verhaal niet uniek.

Eerder zagen we al grote namen als Samuel L. Jackson, Harrison Ford en Jason Momoa op de streamingdienst voorbijkomen. Toch die diepe zakken weer, hé?