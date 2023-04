Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gesloten ogen en een iPhone: de intrigerende weegschaal van Withings

Dankzij de iPhone krijgen we veel informatie over onze gezondheid. Beweeg je wel genoeg? Is je hartslag oké? En ben je niet te zwaar of te licht? Deze nieuwe bijzondere weegschaal van Withings vertelt je wat dat laatste betreft alleen wat je wilt horen of zien. OMT-redacteur Dennis Mons is geïntrigeerd.

Feiten over je gesteldheid kunnen confronterend zijn. Het kan heel goed zijn dat bijvoorbeeld je gewicht een kopzorg is. Maar deze nieuwe weegschaal van Withings helpt je als je deels liever een struisvogel wilt zijn over die zaken.

De iPhone-weegschaal die steunt en niet oordeelt

Stoeien met gewicht is voor velen nogal een uitdaging. Soms zijn we voor onze leeftijd en lengte te zwaar, terwijl anderen (zoals ik) wandelende spelden zijn. Of zoals mijn moeder zegt: “eet je wel genoeg?”

Goed, anekdote terzijde: de Body Smart is een weegschaal die niet meteen je dag depressief laat beginnen met betrekking tot gewicht. De unieke eigenschap die deze digitale ‘iPhone’-waag heeft, heet de ‘eyes closed mode’. Daar kom ik zo op terug.

Maar wat maakt deze weegschaal verder zo uniek? Volgens Withings gebruikt de weegschaal Withings Precision Technology die multifrequentie bio-elektrische impedantieanalyse, precisie gewichtstransistorsensoren en geavanceerde algoritmen combineert. U weet wel.

Maar dankzij deze tech krijg je een gewichts- en lichaamssamenstellinganalyse. Het zijn dus een hoop handige trucjes (met moeilijke termen) in een klein plankje, en alle data wordt naar je iPhone gestuurd.

Ontkenning is soms ook wel fijn

Mocht je liever een beetje in ontkenning blijven dan is dus de ‘eyes closed mode’ bijzonder prettig. Dit verbergt je gewicht voor jezelf, of eventueel anderen. Als je het activeert zal de weegschaal in plaats daarvan aanmoedigende, motiverende berichten geven.

Daarnaast biedt het dagelijkse informatie zoals het aantal stappen, de luchtkwaliteit en het weer. In deze modus wordt het gewicht nog steeds toegevoegd aan de Withings-app zodat je het later alsnog kan checken.

De Body Smart gaat overigens nog een paar stappen verder. Zo is het mogelijk dat acht personen gebruik maken van de weegschaal en zijn er bijzondere instellingen voor zwangerschap en baby’s, zodat zelfs kleine kinderen qua groei en gewicht gevolgd kunnen worden.

Hoewel de Body Smart slechts honderd dollar kost, moet je wel iets meer ophoesten voor alle features op je iPhone. De weegschaal kan namelijk gekocht worden in combinatie met Body Comp (tweehonderd dollar) en Body Scan (driehonderd dollar). De Body Comp kan de vasculaire leeftijd berekenen, terwijl de Body Scan de vasculaire leeftijd én een ECG heeft.

❤️ Maar wat is dan een ECG? Een ECG (elektrocardiogram) is een medisch onderzoek dat de elektrische activiteit van het hart meet en registreert. Dit wordt normaliter gedaan door elektroden op de huid van de borst, armen en benen te plaatsen om de hartslag en eventuele afwijkingen of ritmestoornissen te detecteren. Het is een veelgebruikt hulpmiddel voor het diagnosticeren van hartproblemen en het bewaken van de hartfunctie. Nieuwe tech maken die metingen minder omslachtig.

Met andere woorden: voor zo’n vierhonderd dollar krijg je elke dag een gedetailleerde update van je gezondheid op je iPhone. Tenzij je die info liever niet meteen wilt zien natuurlijk.