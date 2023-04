Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone heeft een verborgen trackpad om je Mac te ondersteunen

Het typen op je iPhone verloopt misschien niet altijd even vlekkeloos, bijvoorbeeld door problemen met de autocorrectie of omdat je per ongeluk de verkeerde letters aantikt. Met de verborgen trackpad kun je foutjes eenvoudig weer ongedaan maken. We leggen je uit hoe het werkt.

Een typefout zit in een klein hoekje en als je er een hebt gemaakt, kan het soms lastig zijn om de cursor met het vergrootglas precies op de juiste plek te krijgen. Gelukkig is daar een handige oplossing voor, zodat je je iPhone kunt gebruiken als ondersteuning voor je Mac. De functie werkt ook op je iPad.

Verborgen trackpad op je iPhone

Om de geheime trackpad van je iPhone tevoorschijn te halen, hoef je alleen maar de spatiebalk op het toetsenbord ingedrukt te houden. Vervolgens vervagen de letters op het toetsenbord en kun je het volledige toetsenbord als trackpad gebruiken.

Hoewel het lijkt op het trackpad van je Mac, gebruik je het alleen om je cursor te verplaatsen tijdens het typen, en niet om bijvoorbeeld van tabblad te wisselen. Dat kun je natuurlijk al met een simpele tik of swipe op het scherm voor elkaar krijgen.

Zolang je je vinger op het scherm houdt, kun je de cursor bewegen. Zodra je je vinger loslaat, plaats je de cursor. Daarna kun je verdergaan met het aanpassen van je tekst, bijvoorbeeld door letters te verwijderen of toe te voegen.

Ondersteuning voor je Mac

Dankzij dit handige trucje is je iPhone een stuk handiger geworden als apparaat om op te typen. Je kunt je Mac wat vaker dichtgeklapt laten en ervoor kiezen om het typewerk op je smartphone te doen.

Vind je de iPhone toch net iets te klein, dan is het een mooie bijkomstigheid dat deze verborgen trackpadfunctie ook gewoon op je iPad werkt. Het maakt je productiviteit nog makkelijker, zodat je waar en wanneer je maar wil aan de slag kan op je apparaat naar keuze.