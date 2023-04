iPhone overbodig door iPod-taferelen nieuwe Apple AirPods

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPod-achtige taferelen maken iPhone overbodig voor nieuwe AirPods

Apple heeft een patent toegewezen gekregen voor nieuwe AirPods met een wel heel interessante oplaadcase. Maakt dit nieuwe product, dat ons toch wel doet denken aan de iPod, de iPhone overbodig voor de oordopjes?

Apple heeft de AirPods in de afgelopen jaren voorzien van nieuwe functies, maar het concept is hetzelfde gebleven. De introductie van een gloednieuwe oplaadhoes met een interactief beeldscherm kan hier verandering in brengen, maar hoe ziet dit eruit?

AirPods zonder iPhone dankzij iPod-taferelen

Via Patently Apple komt een patent aan het licht dat in september 2020 is ingediend. Daarin is te zien dat Apple toekomstige AirPods voor zich ziet als een losstaand product. Dit wil het Amerikaanse bedrijf bereiken door de bijbehorende oplaadcase te voorzien van een klein beeldscherm.

Gewapend met iPod-achtige taferelen lijken de AirPods ook zonder iPhone te kunnen werken. Het bedienen van muziek of podcasts is mogelijk via het kleine scherm, waardoor je in theorie de smartphone links kunt laten liggen.

Hoe dit precies werkt, is niet bekend, maar het lijkt er dus op dat de oplaadcase niet alleen verbinding maakt met de AirPods zelf. Er wordt ook verbinding gemaakt met een muziek-app naar keuze om de content af te kunnen spelen. Best wel intrigerend, als je het ons vraagt.

Maakt Apple’s iconische muziekspeler een comeback?

Een volledige comeback van de muziekspeler die we twintig jaar geleden kenden als de iPod zal het niet zijn, maar de AirPods geven ons wel het gevoel dat er een geƫvolueerde variant mogelijk kan worden. Begrijpelijk, want ondanks het stopzetten van de muziekspeler heeft Apple de focus op muziek allesbehalve verloren.

Het Amerikaanse bedrijf gaat hard met Apple Music (Classical) en zorgt met de iPhone, HomePod en AirPods ervoor dat men optimaal gebruik kan maken van het aanbod. Het nieuwe oplaadhoesje kan dit aanbod sterker maken.

Uiteraard moeten we de komst ervan met een korreltje zout nemen, want bedrijven als Apple dienen talloze patenten per jaar in. Slechts een heel klein aantal van deze patenten wordt gerealiseerd tot een volwaardig product.