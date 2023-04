Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 wonderlijke iOS 17-functies die waarschijnlijk naar je iPhone komen

Wij kijken vol spanning uit naar de WWDC 23 in juni. Daar zullen we voor het eerst zien wat iOS 17 voor ons in petto heeft. Wat kunnen we allemaal verwachten op onze iPhone?

WWDC is een van de evenementen waar nerds zoals wij het meest naar uitkijken. Tijdens de conferentie van Apple zien we wat we kunnen verwachten van iOS 17, het besturingssysteem van je iPhone.

iOS 17 brengt deze functies naar jouw iPhone

Maar wat kun je precies verwachten van iOS 17? Wij zetten vijf functies op een rijtje die je vanaf het najaar op je iPhone ziet verschijnen. Hier komen ze:

#1 App Store-alternatieven

Wil je een app op je iPhone zetten? Dan moet je nu nog naar de App Store van Apple, maar dat gaat veranderen. De Europese Unie vindt dit een monopoly en wil dat ook andere aanbieders toegang krijgen tot de iPhone. Zo zien we mogelijk een Xbox App Store en de Epic Game Store.

Om dat aan te passen moet Apple aanpassingen doen in zijn besturingssysteem. Het bedrijf is daarom nu al bezig om iOS 17 er klaar voor te maken. Wil je daar meer over weten? Lees dan dit artikel van mijn collega Mark.

#2 Dynamic Island

Het Dynamic Island was een van de nieuwe functies van de iPhone 14 Pro en Pro Max. In september komt de functie ook naar de reguliere iPhone 15-modellen. Zo hebben alle nieuwe toestellen dus de ideale selfiecamera-camouflage.

Doordat de functie nog maar net een jaar nieuw is, ligt het natuurlijk in de verwachting dat Apple met een aantal nieuwigheden komt. Op dit moment zijn de mogelijkheden nog vrij gelimiteerd zoals inkomende telefoontjes en sportuitslagen.

Mogelijk gaat Apple dit gedeelte van de iPhone meer openstellen voor andere ontwikkelaars in iOS 17, zodat ook zij beter gebruik er van kunnen maken. Dan wordt het Dynamic Island helemaal een tropische verrassing. Apple zelf wil Siri door de bijzondere inkeping toegankelijker maken.

#3 Actieve Widgets

Widgets zijn sinds iOS 14 een onderdeel van de iPhone. Zo heb je op het scherm de mogelijkheid tot aangepaste tegels waardoor je meer ziet van een app. Denk aan de weergave van het weer of de liedjes die je luistert op Spotify.

Ondanks dat de widgets bijna drie jaar oud zijn, zijn de mogelijkheden nog steeds wat beperkt. Zo hebben ze geen interactieve elementen zoals een scrolfunctie of een schakelaar. Dit gaat mogelijk veranderen in iOS 17, wist een anonieme bron eerder te melden. Daardoor heb je dus meer mogelijkheden.

#4 Een nieuw bedieningspaneel op je iPhone

Het bedieningspaneel van de iPhone is een handig overzicht om snel toegang te krijgen tot verschillende functies zoals je wekker en zaklamp. Apple heeft dit onderdeel al zes jaar niet meer aangeraakt, maar bij iOS 17 gaat dat toch echt gebeuren als we de geruchten moeten geloven.

Wat er precies anders wordt, weten we helaas nog niet. We verwachten dat de functie een nieuwe look krijgt en dat er meer handmatig is aan te passen van wat je wel en niet wil zien.

#5 Verbeterde zoekfuncties door iOS 17

Apple heeft de afgelopen jaren flink gewerkt aan het verbeteren van de zoekfuncties op de iPhone en volgens de geruchten. Denk bijvoorbeeld aan je foto‚Äôs. Zo typ je het woord ‚Äėhond‚Äô in de zoekbalk en meteen zie je alle foto‚Äôs van je favoriete viervoeter.

Hoewel AI dit mogelijk maakt, hoeven we echter niet te verwachten dat Apple met een ChatGPT-variant komt in iOS 17. De vernieuwingen worden wat kleiner, maar helpen je wel weer om nog makkelijker informatie terug te vinden. Iets wat bijvoorbeeld echt nodig is bij de zoekfunctie voor de Instellingen-app.