iPhone Fold al immens populair voordat hij überhaupt verschijnt

Opvouwbare iPhone Fold immens populair voordat hij überhaupt verschijnt

Al lange tijd gingen er geruchten dat Apple zou werken aan een opvouwbare iPhone Fold. En de fabrikant in Cupertino kan er maar beter mee op de markt komen, want uit onderzoek is gebleken dat ontzettend veel mensen wel oren naar een opvouwbaar toestel hebben.

Dat Apple op de R&D-afdeling aan het stoeien is met een opvouwbare iPhone staat buiten kijf. Zo’n grote fabrikant moet ten alle tijden de toekomst van zijn producten onderzoeken. En áls het bedrijf met een opvouwbare iPhone komt, gaat die vast goed verkopen.

Veel interesse in iPhone Fold van Apple

Uit een enquête door Counterpoint is gebleken dat de iPhone Fold erg gewild is bij mensen die sowieso een vouwbare telefoon zoeken. Sowieso is 28 procent al geïnteresseerd in het vouwbare concept, en 39 procent van die mensen zouden maar al te graag een Apple-versie willen hebben.

De populairste fabrikant is en blijft nog altijd Samsung. 46 procent van de ondervraagden gaf het Koreaanse merk de voorkeur. De derde plaats werd ingenomen door Motorola, die (als je de ‘dumbphones’ meerekent) al veel langere tijd opvouwbare telefoons maakt.

Vooral populair bij mensen met centen

Als Apple wel met een iPhone Fold komt, kun je er vanuit gaan dat het een duur toestel wordt. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat zo’n telefoon vooral bij mensen met een flink inkomen populair is. Ongeveer 41 procent van de respondenten met een inkomen van meer dan 10.000 dollar wil er één.

Wat het design betreft wint vooral het fliptype, waarbij de vouw door de korte kant loopt. Zo’n 49 procent gaf de voorkeur aan dat ontwerp. De boekstijl, met een vouw langs de lange kant kreeg 35 procent van de stemmen. De rest had geen voorkeur.

Meer dan de helft van de mannelijke respondenten geeft de voorkeur aan het flip-type, terwijl 47 procent van de vrouwen dat ook doen. Aan de kant van het boektype wilde 40 procent van de vrouwelijke respondenten dat soort apparaat, samen met 30 procent van de mannen.

Nog even geduld?

Data-analist Ming-Chi Kuo beweert dat de eerste opvouwbare iPhone in 2025 uitkomt. Deze zal een een enorm scherm hebben van 8 inch. Dat zou groter zijn dan de Galaxy Z Fold 4, die een 7,6 inch scherm heeft. Een 8-inch scherm zou ook bijna net zo groot zijn als de 8,3-inch iPad mini.

Een ander rapport beweert dat Apple mogelijk samenwerkt met LG aan een opvouwbaar OLED-scherm van 7,5 inch.

Kuo heeft ook gezegd dat Apple overweegt om kleuren e-ink displays te gebruiken voor het externe scherm van de opvouwbare telefoons. Dit soort scherm zou niet zo responsief zijn als een LCD- of OLED-paneel, maar het zou wel geweldig zijn om het batterijverbruik laag te houden.

💡 Wie is Ming Chi-Kuo? Ming Chi-Kuo is een analist voor TF International Securities die zich voornamelijk richt op alles wat met Apple te maken heeft. Door veel goede voorspellingen te doen is de man in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een icoon. Op dit moment heeft hij een nauwkeurigheidspercentage van 72,7%.

Hoe dan ook ligt het voor de hand dat er een vouwbare iPhone komt. Een lancering van 2025 is dan niet zo vergezocht. De markt voor opvouwbare smartphones is nog niet zo heel groot. Het is dus logisch dat Apple even wacht tot er meer animo voor is, maar zoals uit deze enquête blijkt, neemt dat aantal aanzienlijk toe.

Zou jij gaan voor een opvouwbare iPhone? Laat het weten in de comments.