Miljoenen iPhone-gebruikers kunnen drie geheime apps ontgrendelen

Je iPhone heeft meer te verbergen dan je denkt. Er zijn namelijk drie geheime apps beschikbaar op je smartphone. Om ze te ontgrendelen hoef je vrij weinig te doen. Je hoeft ze zelfs niet te downloaden, want ze staan al op je toestel.

Elk van de drie geheime apps brengt een voordeel met zich mee, waardoor je nog meer functionaliteiten kunt halen uit je iPhone. Als je er eenmaal van afweet, zal je ze vaker gebruiken dan je denkt.

3 geheime apps op je iPhone

Dit zijn de drie geheime apps opĀ je iPhone die je echt een keer wil gebruiken. Hier komen ze.

#1 Signaaltest

De eerste geheime app betreft een trucje waarmee je meer inzicht krijgt in je mobiele verbinding van je iPhone. Je kunt een verborgen menu tevoorschijn toveren waarmee je een beter beeld krijgt van de signaalsterkte van je provider op een bepaalde locatie. Bel naar *3001#12345#*Ā om aan de slag te gaan.

Op het dashboard kun je vervolgens allerlei handige metingen zien. Het is vooral handig om te zoeken naar deĀ Reference Signal Received Power. Deze waarde is te herkennen aan de letters ‘rsrq’ met een 0 of 1 erachter. Waar je deze vindt, hangt af van je provider. De waarde is altijd negatief. -40 is het beste signaal, terwijl -130 het slechts is.

#2 Codescanner

Je iPhone heeft ook een handige codescanner verstopt. Je kunt ‘m niet in de App Store vinden en ook in je lijst met apps zal je de codescanner niet tegenkomen. Om deze app tevoorschijn te halen, kun je het beste ‘codescanner’ invoeren in de zoekfunctie van je telefoon.

Vervolgens kun je met deze app bijvoorbeeld een QR-code scannen, zoals in een restaurant, waarna je wordt doorverwezen naar een link om bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen. Je kunt de codescanner ook toevoegen aan jeĀ Bedieningspaneel via de instellingen op je iPhone voor nog snellere toegang.

#3 Vergrootglas op je iPhone

Daarnaast beschikt je iPhone over een handig, verborgen vergrootglas. Hiermee kun je eenvoudig teksten en afbeeldingen vergroten. Je tovert de app tevoorschijn door op ‘vergrootglas’ te zoeken. Ook kun je het vergrootglas via de toegankelijkheidsinstellingen aan de zijknop hangen, zodat je ‘m nog sneller kunt gebruiken.