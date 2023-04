Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 legt grondwerk voor controversiële iPhone-wijziging van Apple

Apple legt met iOS 17, het volgende besturingssysteem voor de iPhone, het grondwerk voor een controversiële wijziging. Tijdens WWDC 23, dat vanaf 5 juni van start gaat, laat het bedrijf weten hoe het de ondersteuning voor meerdere downloadwinkels aan gaat pakken.

Het is in ieder geval het bericht dat Mark Gurman, bekende journalist van Bloomberg, in zijn Power On-nieuwsbrief naar buiten brengt.

iOS 17 het grondwerk voor iPhone-wijziging

De Europese Unie wil dat Apple zich, met ingang vanaf 2024, houdt aan de Digital Markets Act. Een wetgeving die beter bekend staat onder de naam DMA. Het zorgt ervoor dat Apple verplicht is om meerdere downloadwinkels, zoals de App Store, te ondersteunen op de iPhone.

Naar verluidt was Apple in december al bezig om zich klaar te stomen voor deze controversiële wijziging. Vanaf juni dit jaar krijgen we, tijdens de aankondiging van iOS 17, te zien hoe dit uiteindelijk uitpakt voor de iPhone.

Dat wordt overigens nog wel een dingetje, want Apple heeft zich er sinds de komst van de smartphone altijd tegen verzet. Het Amerikaanse bedrijf wil op dit gebied de touwtjes in handen hebben om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen. Bijvoorbeeld door malafide applicaties te weren.

Zoals we bijvoorbeeld in de Google Play Store zien, is een dergelijke controle duidelijk nodig. Hoe Apple het aan gaat pakken, is dus best wel interessant. We kunnen het ons namelijk niet voorstellen dat het bedrijf de boel zomaar laat varen.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Wat houdt de iPhone wijziging van iOS 17 echt in?

Maar goed, wat gaat er nu precies veranderen in iOS 17? Het exacte plan van aanpak weten we natuurlijk niet, maar we weten wel waar de DMA voor gaat zorgen.

Microsoft is een goed voorbeeld om te geven. Het bedrijf is niet alleen bekend van Mac-tegenhanger Windows, maar is ook eigenaar van gamebedrijf Xbox. Naast spelcomputers maakt het ook zijn eigen games en heeft het met Game Pass een uiterst populaire streamingdienst te pakken.

Het is dit bedrijf dat onlangs aangekondigde aan een eigen Xbox App Store te werken voor de iPhone. Consumenten kunnen hier exclusief games downloaden, die je dus in de App Store van Apple niet meer gaat krijgen. We denken dan aan titels als Call of Duty: Mobile en Candy Crush.

Waar je deze games dus voorheen uit de App Store haalde, zul je nu dus een speciale winkel moeten downloaden.

Niet de enige druk vanuit de EU

Het is overigens ook niet het enige aspect wat Apple van de Europese Unie moet veranderen. De Digital Markets Act is in het leven geroepen, nadat het bedrijf gedwongen over moet stappen op USB-C.

Vanaf volgend jaar moet Apple dus niet alleen meerdere downloadwinkels aanbieden op de iPhone, maar mag datzelfde apparaat dus niet meer met een Lightning-poort opgeladen worden. Dat zal vanaf dat moment dus met USB-C gebeuren.