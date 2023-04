Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe iPhone-gebruikers door dieven uit eigen accounts worden gesloten

Er is enige consternatie over het feit dat steeds meer dieven in onder andere cafés en andere gelegenheden iPhones stelen en vervolgens de gebruiker uitsluiten van zijn of haar eigen account. Het fenomeen doet zich steeds vaker voor in de VS, maar dit soort gevallen zijn in Nederland ook goed denkbaar. Hebben ze toegang tot je iPhone? Dan kan dat rampzalige gevolgen hebben.

Deze slimme methodiek van dieven zorgt in de Verenigde Staten voor flinke ophef. Feitelijk komt het erop neer dat ze iPhone-gebruikers observeren wanneer ze hun telefoon ontsluiten met een code. Ze wachten vervolgens hun kans af om het toestel te jatten en de gebruiker ‘voorgoed’ uit te sluiten uit het account.

Je iPhone is meer waard dan alleen het toestel

Een van de voorbeelden die de WSJ aanhaalt is Greg Frasca, wiens iPhone 14 werd gestolen. De dieven wilden zijn telefoon gebruiken om geld van zijn rekening te halen. Ook schakelden ze direct de Zoek Mijn iPhone-optie uit.

Daarnaast gebruikten ze zijn code om de (lastig te vinden) Herstelsleutel-optie aan te zetten op zijn iPhone. Hierdoor was zijn account vrijwel onmogelijk te herstellen. Frasca bood Apple zelfs 10.000 dollar om in ieder geval de onbetaalbare foto’s van zijn dochters terug te krijgen uit de iCloud, maar dat had weinig zin.

Apple heeft namelijk slechts twee manieren om weer in je account te komen. De eerste is dus via de Herstelsleutel, die door criminelen makkelijk aangezet gezet kan worden.

De tweede optie is vrijwel onmogelijk. Apple vereist namelijk dat je bewijst dat je bent wie je bent. Veel berichten stellen dat dit een pijnlijk, tijdrovend, loterijproces is, waarbij je geluk kunt hebben, maar ook niet.

Frasca stelde dan ook voor om hoogstpersoonlijk naar Cupertino te vliegen om toegang te krijgen tot zijn iPhone, maar kreeg geen gehoor.

Neem extra maatregelen voor de beveiliging

Hoewel Apple dus strenge regels heeft met betrekking tot het terughalen van je account, zijn er maatregelen die je op voorhand al kunt nemen om accountdiefstal tegen te gaan. Hier wat handige en makkelijke tips.

Gebruik Face ID of Touch ID op je iPhone zodat je niet in het openbaar je code hoeft te gebruiken.

Zet altijd je telefoon op ‘locked’ als je die niet gebruikt.

Laat je telefoon zeker niet op een bar of tafel liggen, zelfs als je er bij zit.

Ook is het mogelijk om Schermtijd te gebruiken als extra laag van beveiliging. Activeer hiervoor Schermtijd in je instellingen en geef die een andere toegangscode dan die van je hele iPhone. Hierdoor kunnen dieven geen veranderingen aan je iPhone aanbrengen, inclusief het aanzetten van de Herstelsleutel.

Een ander goed idee is om een Herstelcontact toe te voegen. Ook die optie vind je onder Wachtwoord en beveiliging. Hiermee geef je een vriend of familie de mogelijkheid om weer toegang te krijgen tot je iPhone.

Het komt erop neer dat je beter even een moment kunt pakken om deze dingen, en andere beveligingsopties, in te stellen.

Het is een beetje spijtig dat Apple het je zo moeilijk maakt om te bewijzen dat jij de eigenaar bent van het toestel. Dat zou makkelijker moeten kunnen met een paspoort of ID bij een Apple Store. Maar hoe dan ook ben je nog altijd zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je iPhone en laat hem zeker niet rondslingeren.