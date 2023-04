Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone-game Andromeda Mysteries toont de ware kracht van AI

AI is op dit moment hot door ChatGPT, maar kunstmatige intelligentie bestaat natuurlijk al langer. Een nieuwe iPhone-game gebruikt AI om jou een unieke speelervaring te geven. Maak kennis met The Andromeda Mysteries.

Bedrijven zoals Google en Microsoft zijn flink bezig met AI. Allemaal willen ze een eigen chatbot zoals ChatGPT ontwikkelen. Toch is er veel meer wat je met AI kunt doen dan het bouwen van een chatbot. Wat te denken van een game voor je iPhone?

Een iPhone-game met AI

Dat is wat ontwikkelaar Cephalopod Studios waarschijnlijk heeft gedacht. Het bedrijf heeft The Andromeda Mysteries gemaakt. Een nieuwe game voor de iPhone die gebruik maakt van AI. Hierdoor krijgt elke speler een compleet unieke ervaring.

Dat komt omdat de AI zelf personages en werelden ontwikkelt voor de game. Dat heeft niet alleen het voordeel dat elk spel uniek is. Ook zorgt het voor een soepelere gameplay omdat alles gecreëerd wordt terwijl het spel bezig is.

Natuurlijk brengt zo’n game wel gevaren met zich mee. Je wil niet dat je in een eindeloze vicieuze cirkel terecht komt. Gelukkig heeft The Andromeda Mysteries op een gegeven moment een einde. Bovendien zorgen de karakters dat ervoor dat je ook in elk spel een uniek verhaal hebt.

Dit kun je van het spel verwachten

Het is leuk dat The Andromeda Mysteries dit allemaal kan, maar waar gaat de iPhone-game precies over? Het is eigenlijk een moordmysterie in een sci-fi-omgeving.

The Andromeda Mysteries doet je een beetje terugdenken aan de goede oude tijd van adventure-games. Dit spel is namelijk vooral op tekst gebaseerd. Deze tekst wordt ondersteund door prachtig art-work op jouw iPhone of iPad.

Dat games nu gemaakt worden door AI heeft zo zijn voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat kleinere teams veel grotere games kunnen maken. Het nadeel is natuurlijk het missen van creativiteit. Natuurlijk is elke speelervaring uniek, maar om iets te spelen wat met de unieke geest van de mens is gemaakt blijft toch speciaal.

The Andromeda Mysteries is nu beschikbaar op iPhone en iPad. Je downloadt ‘m in de App Store.