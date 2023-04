Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPadOS 17 wordt heerlijke update, maar niet voor deze iPad-modellen

Het duurt nog een paar maanden, maar dan is iPadOS 17 te downloaden voor de meeste iPad-modellen. Met nadruk op meeste, want vanaf september moeten een aantal tablets deze nieuwe update missen. Wij vertellen je welke modellen dat zijn.

Het mag geen verrassing heten dat Apple elk jaar met een nieuwe versie van besturingssoftware op de proppen komt. Aankomend najaar is het de beurt aan iPadOS 17. Deze is niet alleen voor de nieuwste iPad, ook de oudere modellen krijgen de update. Toch vallen er dit jaar een aantal modellen buiten de boot. Wij nemen ze met je door.

Geen iPadOS 17 voor de volgende iPad-modellen

Het geruchtencircuit over iPadOS 17 en iOS 17 draait op volle toeren. Eerder deze maand kregen we al een update over welke iPhones geen iOS 17 krijgen en nu is het de beurt aan iPadOS 17 voor de verschillende iPad-modellen.

De berichtgeving is deze keer afkomstig van iPhoneSoft, wat als betrouwbaar kan worden gezien. Zo zat het platform als eerste goed over welke iPhones geen iOS 16-update kregen. Nu heeft de website van een bron gehoord welke iPad-modellen niet meer ondersteund worden.

Maar welke iPad modellen krijgen geen iPadOS 17? Dat zijn de volgende modellen:

iPad (vijfde generatie)

9.7-inch iPad Pro (eerste generatie)

12.9-inch iPad Pro (eerste generatie)

Het is niet zo raar dat Apple stopt met het brengen van de nieuwste iPadOS naar oudere modellen. De nieuwere tablets hebben betere hardware en kunnen daardoor betere functies ondersteunen. Hierdoor hoeft Apple geen rekening houden met de mindere capaciteit van oudere modellen, wat de nieuwe functies dus ten goede komt.

Deze modellen krijgen wél een update

De bovenstaande iPad-modellen krijgen dus geen iPadOS 17. Maar welke dan wel? Ook die tablets zetten we voor jou op een rij:

Air (derde generatie en nieuwer)

iPad (zesde generatie en nieuwer)

mini (vijfde generatie en nieuwer)

Pro (2017 en later)

Toch zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Hoewel modellen uit 2017 dus wel de nieuwste update krijgen, betekent het niet dat alle nieuwe functies beschikbaar zijn.