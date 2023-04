Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPad en Procreate meesterlijke combinatie voor tatoeƫerder Joey de Boer

Klodderen en kliederen met razende pen op papier is schattig. Maar als het kunstzinnige gebruikers van Apple’s iPad helpt om het onderste uit het blik te halen, dan is tatoeage-expert Joey de Boer uit Amsterdam een leidraad. Hij ontwerpt je tatoeage terstond op een tablet, zo bleek ook bij OMT-hoofdredacteur Mark Hofman die er Ć©Ć©n kreeg. Collega Dennis Mons, stond erbij en gniffelde als een griffier.

Het is een bizar artikel, toegegeven, maar ik pen dit deels terwijl mijn collega ligt te kermen (valt enorm mee)… Heb ik Mark getergd over potentiĆ«le pijn? Zeer zeker. Maar ging alles vlekkeloos? Erhm ja. Het viel mee en tegenwoordig is een tat snel ontworpen Ć©n gezet, en de Apple iPad helpt daaraan mee.

Tatoeage-ontwerp is briljant op de iPad met Procreate

Een tatoeage zetten is niet zomaar gedaan. Zeker als de eerste gezet moet worden, kan de aanloop nogal nervositeit opleveren. Het design is namelijk al een uitdaging, laat staan het zetten.

Maar in alle eerlijkheid: het krabbelen op papier is dankzij de iPad allang verleden tijd. Het gemak waarop Joey de Boer, een van de beste tatoeƫerders uit Amsterdam, een perfect ontwerp maakte voor mijn maatje Mark was ronduit indrukwekkend.

Zie dit gerust als een review, want ik boog me over de designs van Joey, en was simpelweg weggeblazen. Alles wat Mark niet wilde of wel wilde, werd in luttele secondes aangepast op Joey’s iPad in Procreate. Gummen, penselen en kwasten werden aan- en uitgeschakeld met kinderlijke eenvoud. It blew my mind. Het was schilderen.

Genoegend liet Joey dan ook in Procreate zien hoe snel hij een prachtige vlinder kon tekenen, maar alleen aan de linkerkant. De iPad en Procreate namen de andere kant over. Perfecte symmetrie. Mark was onder de indruk, maar zat niet te wachten op een vlinder, hoe vlapperend fleurrijk hij ook was.



Joey toonde echter aan hoe makkelijk complexe ontwerpen snel gemaakt zijn. “Ik kan beide kanten tekenen op een iPad met Procreate, en het ontwerp repliceert zichzelf aan de andere kant. Het grappige is dat ik dat tijdens het tatoeĆ«ren vergeet wanneer ik de andere kant nog moet doen.”

Kliederen zoveel je wilt op je Apple iPad

Het werken met lagen en de keuzes aan bezels, verfkwasten en bijvoorbeeld airbrush-effecten maakt een tatoeage ook een schilderij. ā€œOp een canvas ben je al snel 120 euro kwijtā€, aldus Joey. ā€œNu kan ik voor een klant een enorme schets maken en printen zonder papier te verspillen.ā€

Strakke lijnen die rechtgetrokken worden zijn ook een groot voordeel. “Mijn strakke lijnen zijn gokjes als ik ontwerp. Maar de strakke lijnen zijn tof als de software doorheeft wanneer het een rechte lijn of een cirkel wordt. Mijn iPad en Procreate regelen dat.”

Maar ook Joey weet dat AI snel de wereld overneemt. “Voor hetzelfde geld gooi je al mijn werk in een AI-constructie. Dan kan je een Joey de Boer-tatoeage-ontwerp nemen. Het enige wat ik er tegen kan doen is die tatoeage zelf zetten. Voorlopig hebben we nog geen AI-robots die dat doen.”

Een kind kan dus de was doen als het gaat om ontwerpen. Omringd door mensen die enorme passie hebben voor creativiteit is het aanstekelijk om Procreate te gebruiken.