Ontwikkelaar brengt iOS naar Android (maar…)

Het is de keuze die je moet maken als je een smartphone wil aanschaffen: wordt het iOS of toch Android? Beide besturingssystemen hebben hun eigen voor- en nadelen. Toch is het mogelijk om iPhone-apps te krijgen op een Android, maar echt goed werkt het niet.

Hiervoor heeft ontwikkelaar Ciciplusplus een speciale emulator gebouwd voor iOS naar Android. Hierdoor is het dus mogelijk om apps voor een iPhone bijvoorbeeld af te spelen op een Samsung of een OnePlus.

iOS op Android

Toch betekent het niet dat je meteen alle iPhone-apps op je Android kunt installeren, omdat niet alles even goed zal werken. De iOS-apps zijn natuurlijk speciaal voor de iPhone gemaakt, die uit andere hardware en software is gebouwd.

Vaak zie je emulators terug in de gamewereld. Zo zijn er bijvoorbeeld emulators van de Gameboy en Nintendo DS. Het zijn vooral dan oudere modellen omdat daar munder veiligheidssystemen op zitten en deze wat minder complexe hardware hebben.

Eerder dit jaar bracht ontwikkelaar Hikari no Yume touchHLE uit. Het is een emulator die iOS-apps naar Mac en Windows bracht. Overigens ging het hierbij niet om alle iPhone-apps. Alleen wat oudere games konden gespeeld worden zoals Super Monkey Ball en Crash Bandicoot Nitro Kart 3D.

Goed, dat was Mac en Windows, nu is die iOS-emulator ook beschikbaar voor Android. Ciciplusplus heeft nu die emulator geport heeft en dat deze zo op Android kan draaien. Daarmee speel je dus die oude iPhone-games gewoon op een Samsung.

🤓 Wat is een emulator? Een emulator is een softwareprogramma dat de functies van een specifiek hardware-apparaat nabootst op een ander apparaat. Hierdoor kan de emulator software uitvoeren die anders alleen op het nagebootste apparaat zou kunnen draaien. Bijvoorbeeld: een Gameboy-emulator kan Gameboy-spellen afspelen op een computer.

Verwacht niet goedwerkende iPhone-apps

Toch is er wel een grote maar. De geporte iOS-emulator voor Android werkt alleen op toestellen die draaien op chips die een AArch64-architectuur hebben. Daarnaast is deze versie alleen getest met Super Monkey Ball en is het de vraag of en hoe goed andere spellen werken.

Wil je desondanks toch de emulator gebruiken? Deze is hier te vinden.