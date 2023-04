Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 pakt iPhone-onderdeel voor het eerst in zes jaar aan

Tijdens WWDC23, het evenement dat op 5 juni van start gaat, maken we hoogstwaarschijnlijk kennis met iOS 17. Het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone krijgt waarschijnlijk een hoop leuke, nieuwe functionaliteiten. Maar er is er waarschijnlijk eentje die de show gaat stelen.

Geruchten, afkomstig van website MacRumors, wijzen naar de introductie van een vernieuwd bedieningspaneel. Mocht dat daadwerkelijk het geval zijn, pakt Apple het desbetreffende onderdeel voor het eerst sinds iOS 11 aan.

iPhone krijgt dankzij iOS 17 nieuwe bedieningspaneel

Apple voorziet de iPhone elk jaar van nieuwe software. Tijdens WWDC, de ontwikkelaarsconferentie, wordt deze aangekondigd. Vervolgens gaan ontwikkelaars en betatesters met testversies aan de slag om ervoor te zorgen dat de lancering in het najaar soepel verloopt. Dit jaar is het logischerwijs tijd voor iOS 17.

Het besturingssysteem voor de iPhone krijgt, als we de meest recente geruchten mogen geloven, een flinke lading aan toffe functionaliteiten. Toch steelt er eentje op dit moment de show. Volgens MacRumors pakt Apple voor de eerste keer sinds iOS 11, dat zes jaar geleden verscheen, het bedieningspaneel aan.

Op je iPhone is dit het handige menu waar je bijvoorbeeld je HomeKit-accessoires, Focus Modes en media snel kunt bedienen. Wat er precies anders zal zijn ten opzichte van het huidige ontwerp weet men niet, maar dat het anders wordt lijkt vast te staan.

Apple introduceerde het bedieningspaneel in 2013 met de introductie van iOS 7. In 2017 voorzag Apple het van een nieuw ontwerp, wat tot de dag van vandaag praktisch hetzelfde is gebleven.

Meerdere App Stores?

Er is echter een heel grote kans dat Apple ook de App Store aan gaat pakken. Of beter gezegd: andere App Stores toe gaat staan. Of het Amerikaanse bedrijf dit direct met iOS 17 gaat doen weten we natuurlijk niet, maar het wordt wel het besturingssysteem die de wijziging met zich meedraagt.

Dat heeft alles te maken met de Digital Markets Act, beter bekend als de DMA. De Europese Unie wil namelijk dat Apple vanaf 2024 ook App Stores van andere partijen toestaat op zijn producten, waaronder de iPhone.

Een regeling waar bedrijven als Microsoft, met een heuse app store voor de Xbox, al slim op inspelen.